راه اندازي شبكه اطلاع رساني كتاب گامي بزرگ در جهت تقويت زبان فارسي است

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي هفته كتاب در اين مراسم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: امروزه با رشد روز افزون فناوري اطلاعات و گسترش استفاده از اينترنت دركارهاي مختلف ، دسترسي به اطلاعات فرهنگي از اين طريق براي كاربران امري ضروري به نظر مي رسد . بنابراين با توجه به گستردگي اين شبكه در سطح جهاني ، تنوع كاربران و در نتيجه تنوع فرهنگ آنان ، توليد محتواي بومي براي معرفي فرهنگ غني كشورمان ايران لازم است.

وي افزود: يكي از مهمترين محتواها و اصلي ترين محمل هاي فرهنگي ، كتاب است لذا دسترسي به كتاب از اين طريق از جمله فعاليتهاي مهم به شمار مي رود.

مسجد جامعي گفت: در حال حاضر سالانه 40 هزارعنوان كتاب در موضوعات مختلف توليد مي شود كه اطلاعات كامل آن از طريق شبكه الاع رساني كتاب دردسترس خواهد بود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي راه اندازي شبكه اطلاع رساني كتاب را گامي بزرگ در جهت تقويت زبان فارسي دانست و گفت: خوشبختانه اين مجموعه به دليل تجربه و سابقه اي كه دارد زماني شروع به فعاليت كرد كه بسياري از نهادهاي كنوني شكل نگرفت.

مسجد جامعي با بيان اينكه در حال حاضر تصوير روي جلد معرفي كتاب و تعيين موضوع هاي كتابها دراختيار مخاطب قرار مي گيرد، اظهار داشت : هم اكنون در مرحله اي هستيم كه مي توانيم متن اثر را هم ارايه نماييم . البته لازم است در اين زمينه حقوق صاحب اثر اعم از نويسنده ، مترجم يا ناشر نيز در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.

وزير فرهنگ ارشاد اسلامي در ادامه تصريح كرد: لازم است چارچوب حقوقي اثر و صاحب اثر مشخص شود اما در اين حد كه ما از طريق اينترنت به معرفي اثر كمك كرده ايم به نظر مي رسد خواست هر نويسنده وناشري باشد، ولي براي استفاده از متن اثر بايد به قانون و حقوق معنوي صاحب اثر نيز توجه شود.

گفتني است به مناسبت دوازدهمين دوره هفته كتاب ، خانه كتاب از يك سال پيش ، بررسي اين طرح را شروع كرد و تاكنون موفق شده است تا بيش از 10 هزار عنوان از صفحات اوليه ( از ابتداي كتاب تا انتهاي مقدمه آن ) كتابهاي منتشر شده در سال 1383 را به اطلاعات كتاب شناختي اضافه نمايند . اين اطلاعات از طريق سايت خانه كتاب به نشاني WWW.ketab.ir قابل دسترسي است .

دوازدهمين دوره هفته كتاب از 30 آبان ماه در سراسر كشور آغاز و تا 9 آذر ماه ادامه خواهد داشت.