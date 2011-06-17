به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کرباسیان توسعه زیرساخت های IT شبکه پستی کشور را یکی از برنامه های امسال پست برای استفاده از فناوری های نوین عنوان کرد و با اشاره به بند 5 سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: گسترش و توسعه خدمات الکترونیکی نظیر خرید الکترونیکی و صندوق پست الکترونیکی از دیگر برنامه هایی است که در راستای استفاده از فناوری های نوین در جهت ارائه خدمت به متقاضیان تدوین شده است.

وی با بیان اینکه شرکت پست اجرای طرح های مختلف در جابجایی مرسوله های پستی، نقش مهمی در کاهش سفرهای دورن شهری و برون شهری داشته است، گفت: ارائه خدمات پستی در دفاتر ICT روستایی کشور نقش بسیاری در کاهش سفرهای زائد روستائیان ایفا می کند.

کرباسیان با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال "جهاد اقتصادی" ادامه داد: ایفای نقش موثر در کاهش هزینه های ملی در راستای جهاد اقتصادی و همچنین ارتقای کیفیت و افزایش نظارت فعالیت های پستی از جمله مهمترین اهداف تبیین شده برای سال 90 است.

مدیرعامل شرکت پست تصریح کرد: در همین راستا کمیته ای با حضور مدیران شرکت پست تشکیل و مقرر شد تا به منظور ارائه خدمات پستی با کیفیت مناسب به مشتریان و کاهش مدت زمان سیر مرسولات فرآیندها طراحی مجدد شده استانداردسازی لازم در خصوص عملیات پستی انجام شود.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه کشور نیز تأکید کرد: مکانیزه کردن مراکز اصلی تجزیه و مبادلات کشور در طی سال های برنامه پنجم در راستای قانون اجرای اصل 44 از جمله برنامه های تعریف شده در این حوزه است.