به گزارش خبرنگار مهر، کلیات لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات با 132 رای موافق نمایندگان روز 11 خردادماه جاری به تصویب مجلس رسید و براین اساس دولت مکلف شد پس از تصویب وظایف و اختیارات این وزارتخانه جدید در هیئت وزیران، لایحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکیل وزارتخانه به مجلس تقدیم کند.

اما این لایحه که در آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شده بود واکنش های مختلفی به همراه داشت و حتی شورای نگهبان نیز با ارائه ایراداتی آن را تایید نکرد.

در این راستا کارشناسان ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هایی مانند راه و مسکن را عامل نابودی فناوری اطلاعات در کشور عنوان می کنند و اجرایی شدن این طرح را به دلیل مشابه نبودن وظایف و ماموریتها اقدامی اشتباه و غیرمنطقی می دانند.

اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه کشور بسیار واضح است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که تکلیف انحلال و یا رفع انحلال وزارتخانه متبوعش هنوز مشخص نیست معتقد است که طبق اصول مدیریت و سازماندهی وقتی قرار است ساختاری تعریف شود باید با توجه به ماموریت باشد؛ یعنی اول باید در نظر بگیریم که این سازمان قرار است چه عملکردی داشته باشد و بعد راجع به اندازه و حجم ساختار تصمیم‌گیری ‌شود.

رضا تقی پور گفت: اینکه کشور در مورد فناوری اطلاعات و نقش آن در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه نگاهی دارد به‌نظر می‌رسد بحث روشنی است و جمهوری اسلامی ایران با اقدامات خوبی که در دولت دهم انجام شد- به‌خصوص تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات در دولت که ریاست آن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است- مصمم است از این فناوری‌ها به‌عنوان پیشران اقتصاد، توسعه و پیشرفت کشور استفاده کند. حال در نظر بگیرید چنین وزارتخانه‌ای با دو وزارتخانه‌ای که از نظر تخصصی هیچ‌گونه تخصصی با هم ندارند ادغام شود.

عدم سنخیت ارتباطات با راه و مسکن بیش از پیش خودنمایی می کند

وی با تاکید بر اینکه موضوع فعالیت وزارت ارتباطات با راه و ساختمان در طول تاریخ هرگز سنخیتی نداشته تصریح کرد: به ‌ویژه امروز که با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و بخش‌های نرم افزاری و نقش آن در امنیت ملی کشورها و توسعه دولت الکترونیک این عدم‌ سنخیت بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: امروز کشور‌هایی مانند چین و مالزی، کل اقتصاد کشورشان را با فناوری اطلاعات متحول کرده‌اند. حال چگونه می‌توان این دو بخش غیرهمخوان را در کنار هم قرار داد و بخشی به این پر اهمیتی را در دل یک سازمان و در حد یک معاونت گنجاند؟ از این منظر ما معتقدیم این ادغام هیچ سنخیتی نداشته و در کشور‌های دیگر نیز سابقه نداشته است.

ارتباطات ارتباطی با راه و ساختمان و آسفالت ندارد

به گزارش مهر، تقی پور گفت: در چند کشور وزارت ارتباطات و حمل‌ونقل با هم هستند که باید دقت داشت در آنجا منظور از حمل‌ونقل، مدیریت کلان حمل‌ونقل است که خود این نیز یک موضوع نرم‌افزاری است و هیچ ارتباطی با راه و ساختمان و آسفالت ندارد.

وی ادامه داد: تنها دو کشور در جهان هستند که وزارتخانه‌ای به نام وزارت امور زیرساخت، ارتباطات و حمل‌ونقل دارند و آن هم گینه بیسائو و مالت هستند که باز در آنجا هم در بحث زیرساخت، مسکن مطرح نیست. ضمن اینکه ما نباید خودمان را با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار نامناسبی دارند مقایسه کنیم چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران جزو یکی از کشور‌های پیشرو و قدرتمند منطقه است که باید‌ شأن آن را حفظ کرد.

فناوری اطلاعات به یک موضوع دسته چندم در کشور تبدیل می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در مدتی که بحث ادغام مطرح بود تمام مدیران و معاونین وزارت ارتباطات با عزمی راسخ تلاش کردند تا این موضوع روی فعالیت‌هایمان تأثیری نگذارد و قطعا تا آخرین لحظه‌ای که مامور به انجام کاری باشیم به انجام وظیفه خود ادامه خواهیم داد ولی همه کارشناسان از اینکه ادغام غیرکارشناسانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث شود که فناوری اطلاعات به یک موضوع دسته چندم در کشور تبدیل شود، نگرانند.

وی گفت: اینکه گفته شود چون وزارتخانه ارتباطات در بحث خصوصی‌سازی‌ و اجرای اصل 44 موفق عمل کرده، اکنون باید مورد تنبیه قرار گیرد آموزه بدی برای جامعه دارد. ضمن اینکه وقتی خصوصی‌سازی‌ در یک حوزه اتفاق می‌افتد تازه کار حاکمیت مفهوم پیدا می‌کند چون کار دولت سیاستگذاری، هدایت، حمایت و کنترل حوزه‌های گوناگون است.

ایجاد ضربه بزرگ به مسیر تخصصی فناوری اطلاعات

تقی پور با بیان اینکه ساختار‌های کنونی - حداقل آنچه در وزارتخانه متبوع بنده اتفاق افتاده- طی سالیان متمادی نیرو‌های کارشناسی و مجربی را جذب کرده که از حضور آنان استفاده می‌کنیم تصریح کرد: نخستین لطمه‌ای که از جانب ادغام‌های کارشناسی نشده به این ساختار‌ها وارد می‌شود این است که ممکن است این نیرو‌ها در ساختار جدید در جایگاه واقعی خودشان قرار نگیرند که در این صورت با یک فترت و گسست در ادامه مسیر تخصصی حتما روبه‌رو خواهیم بود که ضربه بزرگی است.

وی گفت: معمولا اینگونه ادغام‌ها نیازمند گذشت زمانی در حد چندین سال هستند تا بتوانند قالب جدید خود را پیدا کنند. برخی ادغام‌ها نیز درصورتی که از کارشناسی لازم برخوردار نباشند مانند پیوند نهالی می‌مانند که ممکن است هیچ‌گاه نگیرد و نهال جدید بخشکد. از این حیث به‌نظر بنده حتی اگر بر این ادغام اصرار هم صورت بگیرد بدون شک در مجالس بعدی مورد اصلاح قرار می‌گیرد و پایدار نخواهد بود.

ادغام این وزارتخانه به نفع کشور نیست

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کارشناس و متخصص که سی و چند سال در عرصه ارتباطات کار کرده ادغام این وزارتخانه را به نفع کشور ندانست و با بیان اینکه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از عرصه های پیشران در کشور است اضافه کرد: در میان نمایندگان مجلس این اقناع حاصل شده که ادغام این وزارتخانه با وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در این مقطع تاریخی به نفع کشور نیست.

تقی پور گفت: در کشورمان با وجود شمار قابل توجهی متخصص و فارغ التحصیل دانشگاه با استعدادهای بالا یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال، گسترش شبکه ارتباطات است. باید به اندازه کافی ابزار در اختیار همه قرار گیرد تا بتوانند تولید محتوا کنند که نه فقط در داخل بلکه در خارج بتوانند آن بفروشند و ضمن کسب درآمد ارزی مشکل اشتغال هم رفع شود.

به گزارش مهر، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر از احتمال تجدیدنظر در لایحه ادغام و تجمیع وظایف و اختیارات سه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی خبر داد و گفت: نتیجه نهایی حذف یا عدم حذف وزارت ارتباطات از این لایحه روز یکشنبه هفته جاری مشخص می شود.



محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عدم ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از لایحه مصوب مجلس بستگی به قانع شدن و یا نشدن کمیسیون اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که تحت عنوان لایحه امور زیربنایی و ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا ایرادات شکلی مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های مذکور ارائه داد که این لایحه به مجلس برگشت داده شد.

