به گزارش خبرنگار مهر، امروزه علی رغم تلاش جامعه پزشکی، کادر بهداشتی درمانی و پیشرفت تکنولوژی درمانی، میزان نارضایتی و شکایت بیماران رو به افزایش است.

این امر اگرچه از یک سو می تواند ناشی از خطاهای پزشکی باشد ولی از سوی دیگر ریشه در عدم موفقیت پزشکان در برقراری ارتباط با بیماران دارد که تقریبا عمده ترین دلیل اقامه دعاوی بر علیه پزشکان در سالهای اخیر بوده است.

پر واضح است که امروزه، پیشگیری از خطاهای پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، چرا که اگر تشخیص و درمان بیماری عاری از اشتباه و خطا باشد، مطمئنا مراقبت‌های بهداشتی به بهترین شکل ممکن انجام خواهد گرفت و مشکل، تنها زمانی پدید می‌آید که بیماری موجود، فراتر از مرزهای دانش پزشکی روز باشد.

به گفته کارشناسان مرتکب اشتباه شدن، جزئی از انسان بودن ماست و هیچ کدام از دست‌اندرکاران ارائه مراقبت‌های بهداشتی، از پزشک و پرستار و داروساز گرفته تا مسئولان بیمارستان‌ها و کارخانه‌های داروسازی، مبری از اشتباه نخواهند بود.

در این عرصه آنچه بیشتر مد نظر ما در تیه این گزارش بوده است قور پزشکی و دلایل رخداد این اتفاق ناخوشاینده است.

پزشکان در پرونده های قصور پزشکی کاهش یافته است

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان در این زمینه گفت: میزان محکومیت پزشکان در پرونده های قصور پزشکی مطرح شده در پزشکی قانونی استان همدان در سال گذشته نسبت به سال 88، 20 درصد کاهش یافته است.

علی احسان صالح افزود: بر اساس آمارهای موجود در سال 88، 9 پرونده قصور پزشکی در کمیسیون پزشکی قانونی استان همدان بررسی شده که پنج مورد به محکومیت پزشکان ختم شد.

صالح گفت: این رقم در سال گذشته، 10 پرونده بود که چهار مورد به محکومیت پزشکان انجامیده است.

دندانپزشکی بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده است

صالح با اشاره به رشته های پزشکی دارای بیشترین میزان شکایت گفت: رشته های دندانپزشکی، ارتوپدی، زنان و زایمان،‌ جراحی عمومی،‌ جراحی پلاستیک،‌ چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی مغز و اعصاب به ترتیب بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این امر نشات گرفته از تعداد زیاد مراجعه کنندگان به این قشر از پزشکان است، گفت: امروزه بین پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است و براساس این رابطه، پزشک مکلف است در معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره بگیرد و چارچوب قانونی را نیز فراموش نکند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به اینکه گاهی پیش می‌آید پزشک آنگونه که باید در انجام وظایف خویش عمل نمی‌کند، گفت: در این موارد مسئله خطا، تخلف، قصور یا تقصیر پزشک مطرح می‌شود که پیامد حقوقی آن برای پزشک و بیمار متفاوت است.

انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است

وی با تاکید بر اینکه انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است، ادامه داد: متاسفانه گاهی نبود این دو عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود که از آن به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می کنند و معمولا ماهیتی عمدی ندارند.

صالح در پاسخ به این سئوال که تعریف شما ازخطای پزشکی چیست؟ گفت: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود.

وی با بیان اینکه این تعریف به طور مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را دربرمی‌گیرد، گفت: قصور پزشکی به چهار دسته شامل عدم مهارت(علمی و عملی)، بی‌احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی تقسیم می‌شود.

صالح با تاکید بر ماده 60 قانون مجازات اسلامی افزود: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست مگر اینکه مرتکب یکی از انواع قصور شده باشد و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است.

از نظر جبران خسارات روانی بیمار در قانون با خلا روبرو هستیم

وی با اعلام اینکه اگرچه قصور پزشکان عمدتا عمدی نیست، گفت: برای جبران زیان‌های مادی دیه یا ارش پیش‌بینی شده اما از نظر جبران خسارات روانی بیمار در قانون با خلا روبروییم.

مدیر کل پزشکی قانونی استان درباره مراجعه به افراد غیر متخصص در جراحی های پلاستیک هشدار داد و گفت: مرگ و میر، آسیب های جدی جسمی و روحی و صرف هزینه های سرسام آور از جمله مهم ترین عوارضی است که اغلب متقاضیان جراحی های زیبایی به دست افراد غیر متخصص گرفتارش می شوند.

صالح افزود: گروهی از بیماران بدون مطالعه و بررسی دقیق تنها به توصیه دوستان و آشنایان یا به خاطر چشم و همچشمی به پزشکان یا افراد غیر متخصص مراجعه می کنند که این دسته از بیماران بعد از عمل جراحی یا در طول درمان گرفتار عارضه های دیگر می شوند.

جراحی پلاستیک از جمله شایع ترین جراحی ها در کشور است

به گفته وی جراحی های پلاستیک در کشور از جمله شایع ترین جراحی هاست که بیشترشان به جراحی زیبایی بینی ختم می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر جراحی در دوره جوانی به شکل نامناسب انجام شود، در سنین قبل از دوره سالمندی فرد دچار مشکلات تنفسی زیادی خواهد شد، گفت: در صورتی که جراحی های زیبایی به صورت غیرعلمی و ناصحیح یا از سوی افراد بدون تخصص یا افرادی که تجربه کافی در این زمینه ندارند صورت گیرد موجب ایجاد دو دسته از عوارض ظاهری و جسمی برای افراد متقاضی می شود.

وی با بیان اینکه در برخی از این موارد عوارض جبران ناپذیری برای بیماران ایجاد می شود که ممکن است سال های طولانی گریبانگیر آنها باشد، اظهار داشت: گروهی از عوارض مربوط به ظاهر افراد است که اغلب به علت برداشته شدن زیاد بافت های طبیعی به ایجاد ظاهر مصنوعی در چهره فرد می انجامد.

وی گفت: افراد متقاضی در تصمیم گیری های خود برای انجام جراحی بینی باید در انتخاب جراحان خود دقت زیادی داشته باشند تا احتمال عوارض ناشی از این جراحی به کمترین حد برسد.

صالح با تاکید بر اینکه جراحی زیبایی، اورژانسی نیست و افراد متقاضی باید زمان کافی برای انجام این عمل صرف کنند، گفت: چرا که حساسیت این عمل کمتر از جراحی قلب نیست.

بنابر این می توان چنین عنوان کرد که قصور یا خطاهای پزشکی زمانی از سوی پزشک رخ می‌دهد که رعایت اصول و موازین پزشکی را در ارئه خدمات طبی رعایت نکند و از این طریق بیمار متحمل خساراتی شود و در این شرایط است که بیمار به موجب قانون حق پیدا می‌‌کند که علیه پزشک در مراجع قضایی یا نظام پزشکی اقامه دعوا کند.

بر این اساس عدم رعایت موازین و اصول پزشکی، موجب هتک حیثیت پزشک و به تبع آن جامعه پزشکی خواهد شد و به طور کلی همه پزشکان، چه به عنوان پزشک عمومی و چه به عنوان پزشک متخصص همواره ملزم هستند که وظایف خود را به دقت انجام دهند.