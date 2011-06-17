به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: آتش زدن بقایای محصولات کشاروزی موجب ازبین رفتن حاک می شود و صدماتی را به بار می آورد.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم کشاورزی پایدار بماند باید در حفظ مواد اولیه کشاورزی و حفظ آب بکوشیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از منابع آبی خوب استفاده نمی کنیم و از 90 درصد آبی که صرف کشاورزی می شود یک سوم مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه هدر می رود.

امام جمعه گرگان تاکید کرد: باید برای ارتقای بهره وری منابع آبی چاره اندیشی شود.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روز اول تیرماه و سالروز تشکیل سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تبلیغات امری مهم است و به شکل سنتی نمی تواند موثر باشد.



وی اظهار داشت: باید شرایط مهیا شود تا بتواند این حوزه در عرصه های مختلف به توفیق دست یابد.



آیت الله نورمفیدی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به تعبیر حضرت امام راحل از قوای بسیار مهم کشور است و اگر درست کار کند مایه امیداوری مردم و در غیر اینصورت مایه ناامیدی مردم می شود.