به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری تاگس شاو، اعضای کابینه آلمان در مورد به رسمیت شناختن کشور جدید در جنوب سودان به توافق رسیدند.

بر این اساس پس از اعلام استقلال کشوری مستقل در جنوب سودان که در روز نهم جولای صورت می گیرد، "کریستیان وولف" رئیس جمهوری آلمان طی بیانیه ای رسما این کشور را به رسمیت خواهد شناخت.

آلمان همچنین در پایتخت کشور جدید سفارتخانه ای دایر کرده و روابط سیاسی با آن برقرار می کند. انتظار می رود به رسمیت شناخته شدن سودان جنوبی از سوی آلمان که در ماه جولای ریاست شورای امنیت را به عهده دارد، شناسایی بین المللی این کشور را تسهیل کند.

این در حالی است که مناقشات مرزی بین شمال و جنوب سودان بویژه بر سر منطقه ابیی نگرانیهایی را در مورد بروز جنگ داخلی در این کشور بوجود آورده است.

گفتنی است در همه پرسی سال گذشته جنوب سودان، حدود 99 درصد ساکنین این منطقه به جدایی از بخش شمالی رای دادند.