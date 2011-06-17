به گزارش خبرگزاری مهر، بهار الله ‌وردی در ششمین همایش انجمن بیماریهای گوارش و کبد کودکان که در انستیتو تغذیه ایران برگزار شد،اظهار داشت: بیماری یبوست به قدری شایع است که پزشکان و خانواده‌ها را درگیر کرده است.

وی گفت: برحسب شرایط تغذیه‌ای و عادات غذایی، فراوانی یبوست در جوامع مختلف قابل مشاهده است البته تغییرات غذایی، تغذیه از غذاهای کمکی همراه در کنار شیر مادر و پایان دوران شیردهی مادر و رفتن به مدرسه از جمله عوامل شیوع یبوست در کودکان به شمار می‌رود.

این فوق تخصص گوارش کودکان بیان داشت: کم کاری تیروئید، احتمال در عملکرد دستگاه ادرار و استفاده از بعضی از داروها می‌تواند موجب بروز یبوست در کودکان شود اتساع شکم، اختلال در رشد و گرفتاری ستون فقرات همچنین آغشته شدن لباس زیر کودک به مدفوع از معاینات بالینی به منظور تشخیص یبوست غیرحضوری در کودکان است.