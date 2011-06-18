به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، برگزار کنندگان این نشست ابراز امیدواری کرده اند گفتگوی بین دینی بتواند نقش و آموزه های تعالیم اسلام را تبیین کند و این امر را مورد تأکید قرار دهد که این آموزه ها با اصول حقوق بشر و دموکراسی هیچ منافاتی ندارند.

گرگ مورو کشیش کلیسای یونیورسالیست، حسن زیده امام جمعه سابق مرکز اسلامی تری-سیتیز، زونیا زیده راهب کاتولیک سابق، اعلا علی عضو مرکز اسلامی تری- سیتیز از جمله سخنرانهای این نشست هستند.

اسلام‌هراسی نوواژه‌ای است که به تعصب و تبعیض علیه اسلام یا مسلمانان اطلاق می‌شود. این واژه اواخر سال 1980 ابداع و پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا استفاده از آن متداول شد. درحال حاضر این اصطلاح در زمینه رابطه اسلام با غرب متداول شده است.

