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۲۸ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۲

طی یک نشست بین دینی؛

راهبردهای مقابله با اسلام هراسی بررسی می‌شوند

راهبردهای مقابله با اسلام هراسی بررسی می‌شوند

نمایندگانی از ادیان مختلف امروز شنبه 28 خرداد ماه طی یک نشست بین دینی برای بحث و بررسی سوء تعابیری که درباره اسلام وجود دارد و راهکارهای مقابله با اسلام هراسی درو اشنگتن آمریکا گرد هم می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، برگزار کنندگان این نشست ابراز امیدواری کرده اند گفتگوی بین دینی بتواند نقش و آموزه های تعالیم اسلام را تبیین کند و این امر را مورد تأکید قرار دهد که این آموزه ها با اصول حقوق بشر و دموکراسی هیچ منافاتی ندارند.

گرگ مورو کشیش کلیسای یونیورسالیست، حسن زیده امام جمعه سابق مرکز اسلامی تری-سیتیز، زونیا زیده راهب کاتولیک سابق، اعلا علی عضو مرکز اسلامی تری- سیتیز از جمله سخنرانهای این نشست هستند.

اسلام‌هراسی نوواژه‌ای است که به تعصب و تبعیض علیه اسلام یا مسلمانان اطلاق می‌شود. این واژه اواخر سال 1980 ابداع و پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا استفاده از آن متداول شد. درحال حاضر این اصطلاح در زمینه رابطه اسلام با غرب متداول شده است.
 

کد مطلب 1337257

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