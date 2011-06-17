به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه سمنان گفت: مردم اقدامات قوای سه گانه را علیه اراذل و اوباش کافی نمی دانند و از اقدامات قوای سه گانه در برخورد با اراذل راضی نیستند.

وی ادامه داد: مسئولان باید در برخورد با اراذل و اوباشی که امنیت اجتماعی و روانی جامعه را بر هم می‌زنند، جدیتر عمل کنند و هیچ مسامحه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست.



به گفته وی، مردم شهرهای مختلف کشور در برهه کنونی به هیچ وجه اقداماتی را که برای مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توسط دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود کافی نمی‌دانند.



شاهچراغی با تاکید بر اینکه قوای سه‌گانه کشور باید نسبت به سالم‌سازی محیط اجتماعی توجه لازم را داشته باشند، تصریح کرد: عزم مسئولان در برخورد با این افراد باید راسخ تر باشد و مردم خواستار برخورد شدیدتر با این دست از افراد هستند.



خطیب جمعه سمنان با اشاره به آغاز طرح برخورد با بدحجابان و ارتقای امنیت اجتماعی در روزهای اخیر در برخی از استان‌های کشور، گفت: مجموعه نیروی انتظامی باید تا آخرین لحظه در برخورد با بدحجابان و اراذل و اوباش پای کار بماند و میدان را خالی نکند.



نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: در این زمینه باید از نیروی انتظامی و ماموران پلیس که تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تقدیر کرد.



وی اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه باید از خانه آغاز شود و اگر خانواده اصلاح شود جامعه نیز اصلاح خواهد شد.



شاهچراغی ادامه داد: دشمنان اسلام و انقلاب از طریق اراذل و بدحجابان قصد دارند تا فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی را در جامعه نشانه بگیرند و آن را خدشه ‌دار کنند.



به گفته وی، اهداف استکباری و تهاجمی دشمن در این بخش به خوبی و همچون روز روشن است و آنها حتی یک لحظه از تهاجم به مبانی دینی، اسلامی، فکری و عقیدتی مردم کشورمان دست بر نداشته ‌اند.