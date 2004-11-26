انجمن نشريات دانشجويي دانشگاه قم راه اندازي مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مسئول كميته نظارت بر انتشار نشريات دانشگاه قم، با اعلام مطلب فوق گفت : بيست و سه نشريه دانشجويي در دانشگاه قم مجوز انتشار دارند كه از اين تعداد هشت نشريه علمي و مابقي صنفي، سياسي، اجتماعي و دانشجويي است. 19 نشريه طي سال گذشته و امسال سابقه انتشار دارند كه از يك شماره به بالا انتشار يافته اند.

مدرسي به مراحل صدور مجوز نشريات دانشجويي اشاره كرد وافزود : ابتدا متقاضيان حقيقي و حقوقي تقاضاي خود را به كميته ناظر بر نشريات دانشجويي ارائه مي دهند . اين كميته كه متشكل از معاون دانشجويي و فرهنگي به عنوان رئيس، مدير امور فرهنگي به عنوان دبير، نماينده تام الاختيار نهاد مقام معظم رهبري و دو تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و دو نفر از مديران مسئول دانشجو هستند پس از بررسي تقاضا، با توجه به دستورالعمل شماره دو نشريات دانشجويي اقدام و پس از موافقت شوراي فرهنگي دانشگاه نشريه اجازه انتشار مي يابد.

وي افزود: دانشگاه در حد توان كمك هاي مالي خود در اختيار نشريات قرار مي دهد كه در سال گذشته نشريات دانشگاه عمدتا از اين كمك ها بهره مند شدند.