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۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۲۲

انجمن نشريات دانشجويي دانشگاه قم راه اندازي مي شود

خانه نشريات و انجمن نشريات دانشجويي دانشگاه قم راه اندازي مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، مسئول كميته نظارت بر انتشار نشريات دانشگاه قم، با اعلام مطلب فوق گفت : بيست و سه نشريه دانشجويي در دانشگاه قم مجوز انتشار دارند كه از اين تعداد هشت نشريه علمي و مابقي صنفي، سياسي، اجتماعي و دانشجويي است. 19 نشريه طي سال گذشته و امسال سابقه انتشار دارند كه از يك شماره به بالا انتشار يافته اند.

مدرسي به مراحل صدور مجوز نشريات دانشجويي اشاره كرد وافزود : ابتدا متقاضيان حقيقي و حقوقي تقاضاي خود را به كميته ناظر بر نشريات دانشجويي ارائه مي دهند . اين كميته كه متشكل از معاون دانشجويي و فرهنگي به عنوان رئيس، مدير امور فرهنگي به عنوان دبير، نماينده تام الاختيار نهاد مقام معظم رهبري و دو تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و دو نفر از مديران مسئول دانشجو هستند پس از بررسي تقاضا، با توجه به دستورالعمل شماره دو نشريات دانشجويي اقدام و پس از موافقت شوراي فرهنگي دانشگاه نشريه اجازه انتشار مي يابد.

وي افزود: دانشگاه در حد توان كمك هاي مالي خود در اختيار نشريات قرار مي دهد كه در سال گذشته نشريات دانشگاه عمدتا از اين كمك ها بهره مند شدند.

کد مطلب 133728

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