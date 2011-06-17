نادر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دفتر مرکز اسناد و مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد گفت: این مرکز به منظور شناخت بیشتر از فرهنگ و تاریخ بروجرد، وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمان، جمع آوری، ثبت و ضبط کتب نویسندگان، زندگی نامه مفاخر، بانک اطلاعات هنرمندان، نویسندگان و فعالین قرآنی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مرکز اسناد و مفاخر شهرستان بروجرد دو سال است که به صورت منسجم شروع به فعالیت کرده است، ادامه داد: ما در این مرکز با کمک هنرمندان و فرهنگ دوستان توانسته ایم آثار مکتوب، نشریات، قولنامه، دست نوشته ها، عکس، فیلم نوار کاست، اسلاید و هر سندی که بتواند گوشه ای از فرهنگ و هنر این شهر فرهیخته را برای ما شفاف و بیان کند جمع آوری می کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد یادآور شد: هنرمندان و مردم هنر دوست شهرستان بروجرد هر گونه نشریه، عکس، تراکت، کتاب فیلم و حتی قولنامه و یا دست نوشته قدیمی که در خانه دارند در اختیار این اداره قرار دهند تا ما در این راستا پل ارتباطی با گذشته بروجرد باشیم و این منابع را بتوانیم در اختیار محققین، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و تمامی کسانی که علاقمند هستند قرار دهیم.

وی با اشاره به اهدا کتب متعدد به این مرکز، بیان داشت: از تمام نویسندگان بروجردی تقاضا داریم تا در جهت غنی سازی این مرکز و بانک اطلاعات نویسندگان بروجردی یک نسخه از کتب منتشر شده خود را در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد قرار دهند تا موجب آشنایی اهل فرهنگ و جامعه ادبی استان و کشور با نویسندگان جوان و پیشکسوت شهر فرهیخته و فرهنگی بروجرد شود.

ارجمندی از کتاب "شیدایی" و "دل نوشته ها" به مرکز اسناد و مفاخر بروجرد خبر داد و بیان داشت: این کتابها مجموعه اشعار و سرودها و مجموعه احساسات درونی شاعر و نویسنده بروجردی "دکتر محمد رضا فخر طباطبایی" است که به مرکز اسناد و مفاخرفرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد اهداء شده است.

دکتر محمد رضا فخر طباطبایی از نویسندگان و شاعران پیشکسوت بروجردی است که در سال 1348 در بروجرد متولد شد. او ویراستار و درس خوانده دکترای پزشکی است که علاوه بر تبحر در هیپنوتیزم و طب سوزنی دارای پیشینه ای طولانی در شعر و ادبیات است.

وی از نوجوانی شعر گفته و دارای آثار بسیار و ارزشمندی که به چاپ رسیده و به جامعه ادبی کشور اهداء شده است. از کتابهای محمد رضا فخر طباطبایی می توان به کتاب وصل جانان، تمنای دل، دل نوشته ها و چند کتاب کودک و رمان اشاره کرد.

شهرستان بروجرد که به سبب وجود فرهیختگانی چون آیت الله بروجردی، دکتر سید جعفر شهیدی، عبدالحسین زرین کوب و ... به نام "دیار فرزانگان" شهرت دارد یکی از تاریخی ترین و مهم ترین شهرستانهای لرستان محسوب می شود.