الیگودرزیها بیشترین سرانه مصرف گاز در لرستان را به خود اختصاص دادند

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 89 سرانه مصرف گاز در لرستان برابر با دو هزار و 782 متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: مطابق بررسیهای صورت گرفته شهرستان الیگودرز با سه هزار و 663 متر مکعب بیشترین سرانه مصرف و پلدختر نیز با یک هزار و 381 متر مکعب دارای کمترین سرانه مصرف گاز در سال گذشته بوده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در ادامه سخنان خود به تاثیر هدفمندی یارانه ها در مصرف گاز در استان اشاره کرد و بیان داشت: در سه ماهه آخر سال 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش 13.6 درصدی مصرف گاز استان در بخش خانگی بوده ایم.

گودرزی گفت: مصرف گاز در بخش خانگی در استان طی سه ماه انتهایی سال گذشته حدود 393 میلیون متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

وی یادآور شد: سرانه مصرف گاز استان در سه ماه پایانی سال 88 حدود یک هزار و 728 متر مکعب بوده در حالیکه سرانه مصرف گاز در سه ماه پایانی سال 89 که مصادف با طرح هدفمندی یارانه ها بود به یک هزار و 365 متر مکعب کاهش یافت.