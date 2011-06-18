کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این چابکسواران عصر جمعه در حاشیه بیست و یکمین کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس معرفی شدند.

در این مسابقات بهاره 21 دوره کورس برگزار شد و بیش از 500 راس اسب ورزشی به رقابت پرداختند.



ستار مهرانی به عنوان بهترین چابکسوار و رحیم بردی مهرانی به عنوان مربی برتر این دوره از مسابقات معرفی شد.



رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته پایانی مسابقات که در شش دور برگزار شد، از بهترین دوره های مسابقات بود که می توان از آن به عنوان جشنواره فرهنگی و ورزشی نام برد.

حکیم ایگدری افزود: کورس چهارم این مسابقات با اسپانسری کاوالادرمایل شرکت کاسپین برگزار شد که چایزه اول آن 45 میلیون ریال، جایزه دوم 20 میلیون ریال و جایزه سوم 10 میلیون ریال بوده است.



وی اظهار داشت: کورس پنجم این مسابقات نیز با اسپانسری ریوکالکشن مایل کاپ برگزار شد.



به گزارش مهر، برگزاری مراسم ذکر خنجر، بخشی، کشتی سنتی و دومیدانی از جمله برنامه های حاشیه ای هفته پایانی مسابقات کورس بهاره گنبد کاووس بوده است.



این هفته از رقابتها در تاریخ سوارکاری گنبد کاووس بی سابقه بوده است.