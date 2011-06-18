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۲۸ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۷

با معرفی قهرمان قهرمانان/

کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس پایان یافت

کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس پایان یافت

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس با معرفی قهرمان قهرمانان و با شرکت چابکسواران کشوری و استانی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این چابکسواران عصر جمعه در حاشیه بیست و یکمین کورس بهاره اسبدوانی گنبد کاووس معرفی شدند.

در این مسابقات بهاره 21 دوره کورس برگزار شد و بیش از 500 راس اسب ورزشی به رقابت پرداختند.

ستار مهرانی به عنوان بهترین چابکسوار و رحیم بردی مهرانی به عنوان مربی برتر این دوره از مسابقات معرفی شد.
 
رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته پایانی مسابقات که در شش دور برگزار شد، از بهترین دوره های مسابقات بود که می توان از آن به عنوان جشنواره فرهنگی و ورزشی نام برد.
 
حکیم ایگدری افزود: کورس چهارم این مسابقات با اسپانسری کاوالادرمایل شرکت کاسپین برگزار شد که چایزه اول آن 45 میلیون ریال، جایزه دوم 20 میلیون ریال و جایزه سوم 10 میلیون ریال بوده است.
 
وی اظهار داشت: کورس پنجم این مسابقات نیز با اسپانسری ریوکالکشن مایل کاپ برگزار شد.
 
به گزارش مهر، برگزاری مراسم ذکر خنجر، بخشی، کشتی سنتی و دومیدانی از جمله برنامه های حاشیه ای هفته پایانی مسابقات کورس بهاره گنبد کاووس بوده است.
 
این هفته از رقابتها در تاریخ سوارکاری گنبد کاووس بی سابقه بوده است.
کد مطلب 1337375

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