اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد، تخصصی قرآن و نماز استان مرکزی گفت: جوانان و نوجوانان اراکی در دوره آموزشی همنشینان ولایت و امامت شرکت می کنند.