حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره آموزشی ویژه جوانان و نوجوان مقاطع راهنمایی و دبیرستانی است که در کانون فرهنگی هنری شهید کوچکی اراک برگزار می شود.
وی با بیان اینکه فصل تابستان فرصت مناسبی برای برگزاری دوره های آموزشی است، افزود: دوره آموزشی همنشینان ولایت و امامت در ایام تابستان به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اراکی برگزار می شود.
حجت الاسلام ذوالفقاری ادامه داد: این دوره آموزشی از اول تیر سال جاری در روزهای یکشنبه هر هفته صبح ها ویژه خواهران و عصرها ویژه برادران برگزار می شود.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ترویج فرهنگ ولایی عنوان کرد و گفت: نسل جوان جامعه اسلامی باید از هم اکنون با این فرهنگ متعالی آشنا شود.
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