نخستين كارخانه فرآوري چاي در ايران بزودي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در جريان بازديد سفيران كشورهاي اسلامي از مجتمع كارخانجات چاي نمونه لاهيجان، مدير عامل كارخانه چاي نمونه با اشاره به راه اندازي بزرگترين كارخانه عصاره گيري و فرآوري چاي خاورميانه در لاهيجان گفت: با توجه به اينكه 80 درصد كارخانه هاي فرآوري دنيا در اختيارشركتهاي بزرگ انگليسي بود و از حضور كارخانه هاي كشورهاي جهان سوم در اين صنعت جلوگيري مي شد، لذا نخستين كارخانه فرآوري چاي در ايران بزودي راه اندازي خواهد شد.

عبدالصمد غروي افزود: عصاره چاي و ( ICE-TEA ) يا نوشابه چاي كشور كه در اروپا مصرف آن رايج است با ظرفيت 30 هزار ليتر در ساعت در اين كارخانه توليد خواهد شد.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه بيشتر اسانسهاي خارجي چاي از مواد شيميايي مصر توليد مي شود، نخستين بار اسانس طبيعي چاي با طعم هاي مختلف در لاهيجان توليد خواهد شد.

به گفته وي، اين مجتمع با مساحت 26 هزار متر مربع و زير بناي 10 هزار مترمربع احداث شده است كه از زمان اجراي اين طرح 22 ماه مي گذرد و تا يك ماه آينده بطور رسمي افتتاح خواهد شد.

غروي توليد پودرچاي ( گرانول چاي) را از توليدات ديگر اين كارخانه ذكر و تاكيد كرد: صنعت چاي در مرحله گذر از دولتي بودن و واگذاري به بخش خصوصي است و مجتمع چاي نمونه حاصل اين گذر است.

گفتني است: در اين بازديد فيض الله حسيني فرماندار لاهيجان نيز حضور داشت.