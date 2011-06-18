به گزارش خبرنگار مهر، سال 89 برای هندبال ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی تیم بزرگسالان در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو، عنوان سومی تیم جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و بدست آوردن جواز حضور در رقابت‌های جهانی، میزبانی خوب مسابقات جوانان آسیا در تهران و حضور موفق تیم‌های باشگاهی در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا همراه بود.

عناوینی که برخی در جای خود قابل تحسین و برخی از آنها برای اولین بار بدست آمده بودند و برخی هم همچون ناکامی تیم موفق نوجوانان در مسابقات آسیایی تجربه ای تلخ را برای هندبال رقم زد. هندبال با این موفقیت‌ها پا به سال 90 گذاشته است. سالی که باید با برنامه‌ریزی عقب ماندگی‌های خود را در بخش‌های مختلفی چون لیگ، مسابقات نوجوانان و بانوان جبران کند.

به همین دلیل از همان روزهای ابتدای سال با جدیت بحث حضور مربی خارجی در راس تیم ملی بزرگسالان را پیگیری کرد تا این مربی سر زمان مشخص وارد ایران شده و برای کاهش تنش‌ها بلافاصله دست به انتخاب بازیکنانش بزند.

در کنار آن با فشرده کردن مسابقات دور برگشت لیگ برتر باشگاه‌های کشور در تلاش است تا این رقابت‌ها را زودتر از موعد تمام کرده و بتواند با برنامه‌ریزی بهتر، زمان لیگ را به سرجای خود(مردادماه تا اسفندماه) بازگرداند تا بدین ترتیب تیم‌ها و مجموعه فدراسیون بتواند برنامه‌ریزی خود هرساله انجام داده و کار امسال را به سال بعد نیاندازد.

فدراسیونی‌ها بعد از ناکامی و حرف و حدیث‌های تیم هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا(قزاقستان- سال 89) تصمیم گرفتند با تغییر شیوه برگزاری مسابقات لیگ(با حجاب) بدعتی نو در این رشته گذاشته و زمینه تقویت ورزشکاران را برای حضور در میادین بین المللی فراهم کنند. فدراسیون این روزها به دنبال گزینه هایی برای هدایت تیم های نوجوانان و جوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی هندبال بانوان آسیاست.

تیم‌های ملی هندبال کشورمان در بخش مردان هم سال شلوغی در پیش رو دارند. رقابت‌های انتخابی المپیک، قهرمانی آسیا، جام ملتهای آسیا، قهرمانی جهان، جام باشگاه‌های آسیا و به طور قطع چند تورنمنت تدارکاتی تنها بخشی از برنامه‌های بین‌المللی این رشته ورزشی است.

ملی پوشان هندبال کشورمان در اولین گام پس از پایان لیگ برتر باشگاه‌های کشور در دو بخش جوانان و بزرگسالان اردوهای خود را از سر گرفته اند. تیم هندبال جوانان کشورمان تیرماه سال جاری برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان راهی یونان می شود. این تیم که برای نخستین بار جواز حضور در این رقابت‌ها را بدست آورده است در گروه چهارم با تیم های کانادا، پرتغال، سوئد، مجارستان و اسپانیا هم گروه بوده و کار سختی را پیش رو دارد اما امیدوار است تا بتواند برای اولین بار جایگاه خوبی در جهان به نام خود ثبت کند.

دومین میدان پیش روی هندبالیست‌های کشورمان در این سال رقابت‌های قهرمانی هندبال بانوان آسیاست. بانوان کشورمان در سال 89 مسابقه ای پرحاشیه را در قزاقستان پشت سرگذاشتند و به واسطه همین رویداد هم نایب رئیس بانوان از این مجموعه جداشد. این بار فدراسیون قصد ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند. شاید به همین دلیل از حالا به فکر انتخاب نفرات برتر لیگ باشگاه های کشور و شروع اردوها از پایان لیگ باشگاه‌های کشور را در دستور کار خود قرار داده‌اند و هرچند کسب مقام برای آنها دور از دسترس است اما حداقل بتوانند از جایگاه "آخری" فاصله بگیرند.

هرچند از قاره آسیا تنها یک تیم جواز حضور در المپیک لندن را در هر بخش زنان و مردان بدست می‌آورد اما هندبالیست‌های ایران می‌خواهند برای اولین بار شانس خود را در این میدان هم آزمایش کنند.

بعد از دو سال رکود رشته هندبال ساحلی در آسیا، فدراسیون با تشکیل کارگروهی، اعضاء کمیته های این رشته را معرفی کرد تا مدافع عنوان نایب قهرمانی آسیا باز هم به روزهای اوج خود بازگردد. هندبالیست‌های ساحلی ایران چندسالی است از میادین بین‌المللی دور بوده اند اما باز هم شانس کسب عنوان در مسابقات آسیایی و در نهایت جهانی را دارند.

تلاش فدراسیون هندبال ایران برای دریافت میزبانی پانزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا در تهران نتیجه نداد تا عربستان در یک سال دو بار متوالی میزبان آسیایی‌ها در شهرهای خود باشد. هندبالیست‌های کشورمان به همین منظور با یک برنامه فشرده و منسجم از خردادماه با "ایویچ ریمانیچ" به اردو می‌روند تا خود را برای شرکت در این مسابقه آماده کنند. اما این بار با کسب عنوان نایب قهرمانی بازیهای آسیایی، سطح توقعات ازآنها بالاتر رفته و باید به فکر کسب سکو باشند. بهترین عنوان ایران در مسابقات جام ملتهای آسیا عنوان چهارمی بوده است.

دو تیم اول رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم جواز شرکت در چهاردهمین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در عربستان را بدست می ‌آورند. دو تیم اول لیگ امسال که به نوعی نسبت به کسب مجوز حضور در این مسابقات اطمینان دارند از هم اکنون برای حضور قدرتمند در این دیدارها برنامه‌ریزی کرده‌اند تا شاید بتوانند مقامی در خور نام قهرمانی‌شان بدست بیاورند.

برنامه زمان‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا و جهان در سال 90 بدین شرح است :

* مسابقات قهرمانی هندبال جوانان جهان - یونان(25 تیر -9 مردادماه)

* مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان جهان- آرژانتین(19- 29 مردادماه)

*چهارمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا؛ زنان - اردن(24 - 29 شهریورماه)

* چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا؛ زنان- قزاقستان(2-8 مهرماه)

* رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی آسیا(مهرماه)

* رقابتهای انتخابی المپیک مردان- کره جنوبی( 20 -28 مهرماه)

* رقابتهای انتخابی المپیک زنان- چین(اول- 12 آبان ماه)

* جام باشگاه های آسیا- دمام عربستان(28 آبان- 9 آذرماه)

* جام ملتهای آسیا - جده عربستان(23 دی - 7 بهمن ماه