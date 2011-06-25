پرونده افزایش نرخ سودسپرده ها بسته شد/ رای منفی شورای پول و اعتبار

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با اشاره به جمع‌بندی شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود مبنی بر توقف تغییر در نرخ سود بانکی بسته سیاستی پولی و مالی بانک مرکزی برای سال 90 گفت: اگرچه نرخ‌های جدید سود در این جلسه پیشنهاد شد؛ ولی با بحث مفصلی که صورت گرفت؛ اعضای شورا تاکید بر این داشتند که همان مصوبه قبلی برای نرخ‌های سود عملیاتی شود.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس قرار بر این شد که اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی برای هماهنگ کردن بانکها در اجرای مفاد این بسته صورت گیرد.

وی دلیل این تصمیم شورای پول و اعتبار را توضیح داد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد معقول نیست هنوزمرکب سیاستی که خشک نشده، آن سیاست دستخوش تغییرات قرار گیرد، البته جهت گیری در این راستا این بوده است که هزینه مالی در اقتصاد ایران باید کاهش یافته تا قیمت تمام‌شده تولیدات نیز به تبع آن تقلیل یابد. این جهت‌گیری مورد تاکید مجدد بانک مرکزی قرار گرفت.

رشد سپرده ها در 3 ماه اول امسال

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال که تصور عمومی این است که با پایین‌آمدن نرخ سود بانکی، میزان سپرده‌گذاری هم کاهش یافته است، اظهار داشت: آماری که بانک مرکزی در زمینه سپرده‌گذاری‌ها از ابتدای سال تاکنون ذکر کرده نشانگر صحیح نبودن این تصور است و میزان سپرده‌های بانکی در سه ماهه اول سال 90 رشد را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در کاهش تورم جدی باشیم، باید بر روی تک‌تک مولفه‌های کاهش قیمت کار کنیم که یکی از آن‌ها، تامین مالی است. تغییری هم که در این بسته صورت گرفته، تغییر مختصری است و به نظر می‌رسد چنین آثاری به پایین آمدن نرخ سود برنمی‌گردد؛ بلکه باید علت دیگری را جستجو کرد.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش‌خصوصی، رابطه جدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، به این معنا که اگر نرخ سود سپرده بالا برده شود، بانکها نیز فشار وارد خواهند کرد که نرخ سود تسهیلات هم بالا رود. البته کاهش نرخ سود سپرده هم مختصر بوده و قابل توجه نیست.