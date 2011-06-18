فعالیتهای بعد از جنگ برای بازسازی سوسنگرد ناچیز است

صالح عبداللهی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان سوسنگرد یکی از کانونهای هشت سال جنگ تحمیلی بود بسیاری از زیر ساختهای این شهر در جنگ از بین رفت و با گذشت چندین و چند سال از پایان جنگ مشکلات ناشی از جنگ همچنان شهروندان سوسنگردی را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: البته نباید منکر این موضوع بود که اقداماتی برای بازسازی شهر از خرابه های جنگ صورت گرفته ولی در مقابل حجم عظیم خرابی های صورت گرفته ناشی از بمباران گاه و بی گاه این شهر این فعالیتها و اقدامات ناچیز است به همین دلیل این انتظار از دولت می رود که برای رساندن این شهر به جایگاه وقاعی ود اعتبارات ویژه ای به آن اختصاص دهد.



وی عنوان کرد: یکی از مشکلات این شهر در بخش اجرای پروژه‌های عمرانی، نداشتن اعتبارات لازم برای خرید و تملک زمین های واقع در محدوده پروژه ها و طرح های عمرانی است. این موضوع سدی محکم در برابر توسعه و رشد شهر شده و باید مسئولان استان و کشور برای رهایی شهر از این مشکل پیشقدم شوند زیرا سوسنگرد در راه دفاع از خاک وطن و عزت و شرف کشور چنین ضربات مهلکی را متحمل شده است.



شهردار سوسنگرد تصریح کرد: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان خوزستان اختصاص مجدد اعتبارات بازسازی به مناطق جنگی به تصویب رسید که نور امید را در دل ما و سایر مناطق جنگی استان روشن کرد ولی تا به امروز حتی یک ریال نیز از این اعتبارات به شهر اختصاص نیافته است و ما همچنان در انتظار تحقق این مصوبه هستیم زیرا یکی از راه‌های رهایی شهر از بند مشکلات اجرای چنین مصوبه ای است.



وی اظهار داشت: سوسنگرد در چند سال اخیر میزبان خیل عظیمی از راهیان نور برای زیارت مناطق جنگی است بنابراین ضروری است که این شهر به شکلی آبرومندانه برای میزبانی از راهیان سرزمین نور مهیا و ساخته شود و این موضوع عزم جدی دولت و استانداری خوزستان را می طلبد.



عبداللهی همچنین با اشاره به اینکه 400 نفر در شهرداری سوسنگرد مشغول فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر 400 نفر در بخشهای مختلف شهرداری سوسنگرد مشغول انجام خدمات رسانی به مردم هستند اما از این تعداد حدود 270 نفر مازاد هستند و امیدواریم با صحبت هایی که در حال انجام است بخشی از نیروهای مازاد را که هزینه های سنگینی را بر دوش شهرداری گذاشته اند تعدیل کنیم.



وی تصریح کرد: وجود نیروی انسانی با نزدیک چهار برابر ظرفیت چارت سازمانی از عمده مشکلات شهرداری بوده که تامین مبلغ بالغ بر 200 میلیون تومان در هر ماه برای حقوق آنها کار آسانی نیست. از مشکلات دیگر توسعه مناطق مختلف شهری و وجود مناطق جدید الاحداث که نیاز به خدمات دهی دارند با توجه به کمبود اعتبار عملا تمامی مناطق مذکور را در یک زمان نمی‌توان پوشش داد.