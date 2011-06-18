مستکبران جهان در سراشیبی سقوط قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در این جلسه صبح شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی خراسان شمالی اظهار داشت: به لطف و عنایت خداوند نهضت امام خمینی (ره) در جهان تاثیر بسزائی داشته و امروز همه شاهدیم ملتهای ستمدیده منطقه با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی برعلیه طاغوت کشور خود قیام کرده اند.

وی سازماندهی مسائل فرهنگی جامعه و سر و سامان دادن به برنامه ها و جشنهای اعیاد مذهبی را از وظایف ستاد شئون فرهنگی دانست و تصریح کرد: ما فرهنگ خود را از دعا های ائمه اطهار (ع) استخراج کرده ایم امیدواریم خداوند به همه توفیق عنایت فرمایند تا از برکات و ادعیه های ماههای رجب و شعبان و رمضان استفاده کنیم.



آیت الله مهمان نواز افزود: مضامین و محتویات ادعیه هایی که از خاندان پیامبر اسلام (ص) به ما رسیده است همه اش فرهنگ است که باید مورد استفاده صحیح قرار گیرد.



وی ادامه داد: تمام نابسامانی هایی که در دنیا وجود دارد ناشی از ضعف اعتقادی است و زشتی ها بر اثر ضعف عقاید اسلامی رو به گسترش است لذا همه باید تلاش کنیم تا عقاید مردم مستحکم شود.



نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: امروز افرادی فرصت طلب با اهداف خاصی تلاش می کنند تا رفتار و سخنان خود را به اسلام و انقلاب نسبت دهند در حالیکه به انقلاب و اسلام پایبند نیستند.



آیت الله مهمان نواز افزود: بعضی چیزها را منتسب می کنند به اسلام و نظام اسلامی، در حالیکه روح اسلام با این امور تطابقی ندارد و همه باید در معرفت اسلامی و معرفی درست اسلام بکوشیم و نباید وقت مردم با برنامه ریزیهای بی محتوا پر شود.