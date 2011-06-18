به گزارش خبرگزاری مهر، لئوناردو که در ماه دسامبر جایگزین رافائل بنیتز در "نزاتزوری" شده بود، به تیم لیگ یکی پاریسن ژرمن فرانسه خواهد پیوست. با این حساب اینتر برای سومین بار طی یک سال باید مربی جدید استخدام کند.

"ارنستو پائولیلو"، مدیر اجرایی باشگاه اینتر، در این خصوص اظهار داشت: لئوناردو به پاریسن ژرمن خواهد رفت. می خواستیم این مربی را حفظ کنیم اما او تصمیم به رفتن گرفته بود.

روزنامه ایتالیایی "گاتزتا دلو اسپورت" اوایل هفته گزارش داده بود لئوناردو در دوحه مذاکراتی را با مدیران شرکت قطری که مالک 70 درصد از سهام باشگاه پاریسن ژرمن هستند، انجام داده است.

"سینیسا میهایلوویچ"، مربی فیورنتینا و بازیکن پیشین اینتر، به عنوان یکی از گزینه های جانشینی لئوناردو مطرح است اما ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر، گفته قصد ندارد مربی تیم دیگری را به عنوان سرمربی تیم خود جذب کند.