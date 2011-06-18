اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین عبرتهای فتنه 88 گفت: بزرگترین بهره ایران از فتنه و حوادث بعد از انتخابات، آشکار شدن ادعاها و سخنان برخی از افرادی بود که همواره ادعای حرکت در مسیر آرمانهای امام و رهبری را داشتند.

وی افزود: بیداری مردم مردم و آشکار شدن ابعاد و ویژگی های رهبر معظم انقلاب از دیگر ویژگیهای فتنه پس از انتخابات دهم بود.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در فتنه 88 معلوم شد که تمام ادعاهای آقای موسوی که ادعای ولایت و در خط امام بودن را داشت و خود را نخست وزیر امام می دانست دروغ است، اظهار داشت: این جریان در دروغ های بعدی خود می گفتند که انتخابات آزاد نیست و تقلب شده است اما ملت ما به یک بیداری رسید و دیگر به عناصری که سعی در تظاهر داشتند اعتماد نکرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فتنه ها علیه کشورمان به صورت دائم در جریان است.



وی در خصوص برخی از خواص مردود در فتنه 88 که هم اکنون با شدت زیاد از جریان انحرافی انتقاد می کنند، اظهار داشت: این افراد به چند دسته تقسیم می شوند، برخی از آنها صادقانه به اشتباهات خود پی برده اند و می خواهند جبران کنند.



بادامچیان ادامه داد: برخی دیگر مصلحت روزگار را در انتقاد از جریان انحرافی می بینند و ما نباید با مصلحت این افراد مخالفت کنیم.

وی تصریح کرد: با وجود آنکه برخی خواص برای جبران گذشته با شدت بیشتری از جریان انحرافی انتقاد می کنند اما دسته ای دیگر هم فریب تازه ای را در این زمینه آغاز کرده اند که جامعه ما باید مراقب این افراد باشد.

