به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح جمعه به دلیل اتصالات برق آتش سوزی بزرگی به وسعت 10 هزار متر مربع در انبار کالا واقع در جنوب تهران منطقه دولت آباد رخ داد که دود حاصل از این آتش سوزی آسمان شهر ری را سیاه کرد. آتش نشانان پنج منطقه از تهران برای مهار این آتش به سمت محل حادثه اعزام شدند. منطقه حادثه از یک سو در مجاورت بزرگراه آزادگان و از سویی دیگر در نزدیکی منطقه حاشیه نشین دولت آباد (شهرری) واقع شده است که در چند سال گذشته به علت عدم نظارت مسئولان به محلی برای دفن غیرقانونی زباله های ساختمانی جنوب تهران تبدیل شده است.

پس از آتش سوزی کودکان و اهالی منطقه جلوتر از آتش نشانان به سمت انبار می دویدند تا از نزدیک شاهد حادثه باشند. به نحوی که کودکان حتی جلوتر از آتش نشانان به حریق نزدیک شده بودند که خلا حضور نیروهای انتظامی در ابتدای عملیات کاملا مشهود بود.

پس از گذشت نیم ساعت از آغاز عملیات نیروی انتظامی، مسئولان اورژانس، هلال احمر، اداره برق و مدیریت بحران همراه با شهردار منطقه 20 (شهرری) در محل حادثه حاضر شدند.

حرارت آتش به حدی بود که آتش نشانان را خسته کرد و چندین بار هم آب مورد نیاز تمام شد و مجبور شدند از تانکرهای آب کش شهرداری استفاده کنند. ولی نکته تاسف آور این بود که هر چه آتش نشانان فریاد تشنگی سر می دادند کسی یا مسئولی یک لیوان آب به دست آنها نمی داد.

مردم که به محل آمده بودند و همسایگان انبار آتش گرفته در گفتگو با خبرنگار مهر از غیراستاندار بودن این انبار خبر دادند و اظهار داشتند: این انبار تنها یک درب دارد که دسترسی به آن برای اورژانس و آتش نشانی بسیار مشکل است و ما سالهاست از صدای کامیونها و خاک و آلودگی صوتی در این انبار رنج می بریم.

محمد نژاد شهردار منطقه 20 تهران که با بی سیم تمامی عملیات را زیر نظر داشت در پاسخ به این پرسش که آیا این انبار موارد ایمنی لازم را برای جلوگیری از حریق رعایت کرده بود گفت: این مشکل اصلی بسیاری از انبارهای تهران است که به هیچ عنوان این موارد را رعایت می کنند و حاصل آن آتش سوزی به این وسعت است.

یکی از افرادی که با جلیقه ای سرمه ای رنگ که پشت آن نوشته شده بود مدیریت بحران شهر تهران حاضر به اعلام نام خود نشد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما با مسئولان این انبار تفاهم نامه ای مبنی بر تجهیز انبار برای جلوگیری از حریق امضا کرده ایم، ولی نمیدانم آخرش چه شد!

به گزارش خبرنگار مهر، شواهد و قرائن موجود از این انبار حاکی از آن است که کالاهایی اعم از دوچرخه کودک، ظروف چینی و بلور، لامپ و تجهیزات برقی، پارچه و ابر و... در داخل یک سالنی که با ایرانت فلزی پوشانده شده است نگهداری می شدند و هیچگونه تجهیزاتی و تدابیری برای مقابله با حریق در این انبار پیش بینی نشده است.

یکی از مسئولان انبار اظهار داشت: ما کپسول آتش نشانی داریم! در حالی که کپسولهای در ساختمان دیگری به دور از انبار اصلی نگهداری می شد. ولی شواهد نشان می دهد که این در انبار هیچگونه استانداردی برای نگهداری کالا رعایت نشده است.

حال در این میان چند پرسش مطرح می شود و آن این است که چرا مسئولان مدیریت بحران و استانداری تهران هیچگونه نظارتی بر انبارهای قانونی، متروکه و غیرقانونی تهران ندارند. آیا دادستان تهران به عنوان نماینده مدعی العموم سهل انگاری مسئول این انبار را که با رخ دادن حریق موجب افزایش آلودگی هوای تهران شده است دنبال می کند؟ و آیا قانون و آئین نامه ای برای کنترل و نظارت و مدیریت انبارهای نگهداری کالا در کشور وجود دارد؟

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گزارش و عکس از سید هادی کسایی زاده