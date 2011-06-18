به گزارش خبرنگار مهر، نبود پایگاه انتقال خود در 5 شهرستان لرستان باعث شده تا بسیاری از بیماران تالاسمی و مجروحان نتوانند در مواقع ضروری از خون مورد نیاز استفاده کنند که این امر می طلبد تا خیرین با ورود به این عرصه با احداث پایگاههای انتقال خون جان بسیاری از هموطنان را نجات دهند.

در هر لحظه از هر روز، بسیاری از مردم در سراسر جهان، در هر سنی و از هر طبقه‌ای برای ادامه حیات خویش به خون نیاز پیدا می‌کنند، نیاز به خون همگانی است اما دسترسی به آن برای همه کسانی که بدان نیاز دارند، میسر نیست.

هر روز در سراسر دنیا میلیونها نفر خون اهدا می‌کنند تا جان هزاران نفر از همنوعان خود را نجات دهند.

با وجود پیشرفت‌های علمی قابل توجه در سال‌های اخیر، هنوز هیچ ماده‌ای جانشین خون انسان نشده و تنها منبع این ماده حیاتی، اهدای مستمر خون توسط انسانهای آگاه و انسان دوست است.

اهدای خون یکی از سنت‌های پسندیده‌ای است که در فرهنگ ایرانیان تبلوری خاص داشته و گروه‌های مختلف مردمی برای کمک به نیازمندان و بیماران اقدام به اهدای رایگان خون خود می‌کنند.

ایرانیان پیشگام در اهدای خون در دنیا

شاید در بعضی از کشورها خون مانند "کلیه" خرید و فروش شود، اما بواسطه اینکه خون اهدا شده توسط بدن بازسازی و جایگزین می‌شود، فروش آن در فرهنگ عمومی ایران امری نکوهیده و ناپسند است.

در بسیاری از بیماریها و نقص عضوها نیز از اندام مصنوعی استفاده می‌شود، اما هنوز جایگزین واقعی برای خون پیدا نشده‌است، بویژه برای افرادی که مبتلا به کم خونی‌های ارثی هستند و نیاز به مصرف خون دارند.

مردم ایران اسلامی برای اطمینان از دسترسی شهروندان خود به خون سالم به اهداکنندگان داوطلب که بدون هیچ چشمداشت مادی اقدام به اهدای مستمر خون خود می‌کنند، احتیاج دارد.

بر اساس آمارهای موجود تخمین زده می‌شود از هر سه نفر مردم جهان یک نفر در طول زندگی نیاز به تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی پیدا کند. این در حالیست که بیماران تالاسمی با نیازی همیشگی در این زمینه مواجه هستند.

بیماران تالاسمی چشم انتظار پایگاههای انتقال خون

بیماری تالاسمی، بیماری ژنتیکی است که سیستم جسمی فرد مبتلا به لحاظ اختلال خونی قادر به حمل اکسیژن کافی و آهن نیست. درمانهای این بیماری پیوند مغز استخوان از بافت نزدیکان بیمار به فرد مبتلاست که موفقیت آن در گرو قبول بافت اهداکننده به اهداشونده است.

باتوجه به مشکلاتی که در شیوه‌های درمان وجود دارد هر بیمار تالاسمی بطور متوسط در هر ‪ ۲۰ ‬ روز برای تامین خون مورد نیاز بدنش باید دو واحد خون معادل ‪ ۷۵۰ ‬ سی‌سی و با افزایش سن ‪ ۹۰۰ ‬ سی‌سی خون کامل تزریق کند، بنابراین این افراد بیمار همیشه چشم به راه اهدای خون افراد هستند.

این در حالیست که 5 شهرستان استان لرستان با جمعیتی بالغ بر 700 هزر نفر همچنان از داشتن پایگاه انتقال خون محروم هستند که با توجه به کمبود اعتبارات موجود در پایگاه انتقال خون لرستان رفع مشکل این تعداد شهروند لرستانی نیازمند ورود خیرین است.

یک شهروند: کوهدشت از داشتن پایگاه انتقال خون محروم است

یک شهروند کوهدشتی که در این رابطه با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر این شهرستان از داشتن پایگاه انتقال خون ثابت محروم است که درصورت ایجاد پایگاه خونگیری ثابت در کوهدشت کلیه خون های اهدایی جداسازی و برای بیماران این شهرستان به مصرف خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر کسانی که داوطلب اهدا خون هستند در کوهدشت به دلیل نبود جایگاهی برای نگهداری، فرآوری و پخش خون به مرکز استان و یا شهرهای اطراف مراجعه می کنند.

این شهروند لرستانی با یادآوری اینکه این مسئله باعث کمبود خون برای بیماران تالاسمی نیازمند به خون در کوهدشت شده است، خواستار توجه و حمایت لازم مسوولان و دست‌اندرکاران برای حل این معضل بیماران تالاسمی شد.

این در حالیست که با توجه به قرار گرفتن استان لرستان در محور ترانزیت شمال به جنوب و غرب به شرق کشور علاوه بر بیماران تالاسمی مجروحان تصادفات رانندگی نیاز مبرم به خون و فرآورده های خونی دارند.

عدم وجود پایگاه انتقال خون در شهرستان دورود

یکی از پزشکان شهر دورود نیز به خبرنگار مهر در این شهرستان نیز بر ضرورت احداث پایگاه ثابت خونگیری در این شهرستان تاکید کرد و افزود: در حالیکه خون به عنوان نیاز اولیه هر بیمار تالاسمی به شمار می‌رود ولی عدم وجود پایگاه انتقال خون ممکن است موجب صدمه دیدن به این بیماران شود.

به گفته وی با ایجاد پایگاه ثابت خونگیری که در آن امکاناتی نظیر فرآوری و توزیع خون مهیاست بسیاری از مشکلات و کمبودهای بیماران رفع می شود.

جمعی از مردم شهرستان الشتر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار استقرار پایگاه ثابت انتقال خون در این شهرستان شدند و گفتند: با توجه به فاصله الشتر از مرکز استان و نیز استانهای همجوار، نبود پایگاه ثابت انتقال خون در این شهرستان مشکلاتی برای ما بوجود آورده است.

یک شهروند نورآبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: نبود پایگاه انتقال خون در شهرستان دلفان موجب شده بیماران اورژانسی نیازمند خون در این شهرستان همواره با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: به طور یقین در برخی تصادفات جراحتهایی رخ می دهد و مجروحان در لحظات اولیه نیاز به خون پیدا می کنند که وجود یک پایگاه انتقال خون جهت خون رسانی در مدت کوتاه می تواند در راستای رفع مشکلات راهگشا باشد.

700 هزار شهروند لرستانی چشم انتظار کمک خیرین

این سخنان در حالیست که مدیر پایگاه انتقال خون استان لرستان نیز با تایید مشکل عدم وجود پایگاه انتقال خون در نزدیک به 5 شهرستان لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر در این شهرستانها که جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر دارند ما پایگاه انتقال خون نداریم.

امیر حسین تروند خواستار توجه ویژه خیرین به احداث پایگاههای انتقال خون شد و بیان داشت: وجود پایگاههای انتقال خون در نجات انسانها نقش حیاتی دارد.

وی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت مبنی بر " نجات جان انسانهای بیشتر با اهدا خون بیشتر"، بیان داشت: خیرین می توانند با مشارکت در ایجاد پایگاههای انتقال خون در راستای نجات جان انسانهای زیادی گام بردارند.

اعتبارات دولتی جوابگوی احداث پایگاههای انتقال خون نیست

مدیر پایگاه انتقال خون استان لرستان با اشاره به نبود پایگاه انتقال خون در شهرستانهای کوهدشت، نورآباد، الشتر، ازنا، چگنی و دورود، بیان داشت: شهروندان ساکن در این شهرها متاسفانه دسترسی به مرکز انتقال خون ندارند.

تروند با بیان اینکه اعتبارات این پایگاه هم اجازه احداث پایگاه انتقال خون در شهرستانهای یاد شده را نمی دهد، یادآور شد: در صورتیکه خیرین حداقل 100 متر بنا را در اختیار ما قرار دارند ما نسبت به راه اندازی پایگاه انتقال خون در این شهرها اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با مشارکت خیرین الیگودرزی یک ساختمان برای احداث پایگاه انتقال خون اهدا شده است و هم اکنون پایگاه انتقال خون الیگودرز در این ساختمان اهدایی مشغول به فعالیت است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان لرستان خواستار مشارکت رسانه ها برای ترغیب خیرین به منظور احداث پایگاههای انتقال خون شد و ابراز امیدواری کرد که توجه خیرین برای ورود به این مقوله حیاتی و مهم جلب شود.

به هر روی با توجه به اینکه خیرین در هر حوزه ای که ورود پیدا کرده اند با مشارکت خود همواره کمک کار مسئولان و مردم بوده اند امید می رود با ورود به حوزه احداث پایگاههای انتقال خون در شهرستانهای مختلف لرستان نیز در راستای نجات جان بسیاری از شهروندان لرستانی گام بردارند.