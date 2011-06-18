"فابیو کاپلو" نامزد مربیگری تیم فوتبال اینتر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر حضور کاپلو در اینتر در حالی شنیده می شود که مسئولان اینتر هیچ نظری بر روی به خدمت گرفتن کارلو آنچلوتی، مربی برکنار شده چلسی، ندارند.

کاپلو دوران بسیاری از زمان مربیگری خود را با تیم های سری آ سپری کرده که از این جمله می توان به هدایت تیم های میلان، رم و یوونتوس اشاره کرد. این مربی 64 ساله در حال حاضر به همراه خانواده خود در تعطیلات اسپانیا به سر می برد و عنوان کرده به شایعات موجود هیچ اهمیتی نمی دهد.

کاپلو در گفتگو با سایت اتحادیه فوتبال انگلستان اظهار داشت: من در حال حاضر در ماربیا هستم و با نوه هایم از آفتاب لذت می‌بریم. از طریق آنها به موضوع پی برده ام. نوه‌هایم اینجا در اسپانیا تلویزیون تماشا می کنند و از کارتون های والت دیسنی لذت می برند.

لئوناردو به منظور پیوستن به پاریسن ژرمن فرانسه از اینتر جدا شده است.