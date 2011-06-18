به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران مهلت شرکت در این فراخوان تا 8 تیرماه سال جاری تمدید شد.

این دانشگاه نیروی مورد نیاز خود را از محل قانون اعطای مجوز استخدامی نیروی انسانی بهداشتی درمانی مصوب 17 مرداد 86 مجلس شورای اسلامی تامین می کند و افراد پس از ارزیابی‌ لازم و در صورت تأیید صلاحیت علمی و عمومی طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت عضو هیئت علمی پیمانی برای خدمت در واحدهای تابعه استخدام می شوند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای عضویت در کادر هیئت علمی آموزشی در 8 رشته جراحی، 22 رشته تخصصی و فوق تخصصی، 8 رشته تکمیلی تخصصی یا فلوشیپ استخدام می کند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی تهران در 10 رشته تخصصی دندانپزشکی نیز عضو هیئت علمی می پذیرد.

دارا بودن شرایط عمومی استخدام طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم از خدمت از جمله شرایط عمومی استخدام است. شرط اختصاصی برای استخدام در هیئت علمی علوم پزشکی تهران دارا بودن حداکثر سن 45 سال برای متقاضیان مرتبه استادیاری است.

اعلام فراخوان برای دانشگاه تعهدی را جهت جذب نیرو ایجاد نمی کند و در صورتی که هیچ یک از متقاضیان در یک رشته حائز صلاحیتهای مورد نظر نباشند در آن رشته نیرویی جذب نخواهد شد. بررسی و تایید یا رد صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان طبق ضوابط به عهده هیئت اجرایی جذب دانشگاه و سپس هیئت مرکزی جذب وزارت بهداشت خواهد بود و پس از طی کلیه مراحل نتیجه نهایی به متقاضی اعلام می شود.