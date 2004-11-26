  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۲۹

برترين مقالات كنگره ملي مهندسي شيمي معرفي و تقدير شدند

در مراسم اختتاميه نهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران سي مقاله برتر اين كنگره معرفي و تقدير شدند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" مقالات برتر كنگره ملي مهندسي شيمي ايران در هفت محور علمي مختلف معرفي شدند. بر اساس امتيازبندي داوران علمي اين كنگره، مقاله محسن عدالت در محور علمي ترموديناميك و با عنوان توسعه يك مدل ترموديناميكي جهت تعيين ميزان رسوب آسفالتين بيشترين امتياز را كسب كرد.

پس از مقاله وي، مقاله رضا طاهري در محور علمي ترموديناميك و با عنوان Surface Tension Prediction for Binary Solutions بيشترين امتياز گروه داوري را كسب كرد.

مقاله سيد سياوش مدائني نيز در محور علمي فرايندهاي جداسازي پس از دو مقاله مذكور بيشترين امتياز را به دست آورد.
کد مطلب 133754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه