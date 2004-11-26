برترين مقالات كنگره ملي مهندسي شيمي معرفي و تقدير شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" مقالات برتر كنگره ملي مهندسي شيمي ايران در هفت محور علمي مختلف معرفي شدند. بر اساس امتيازبندي داوران علمي اين كنگره، مقاله محسن عدالت در محور علمي ترموديناميك و با عنوان توسعه يك مدل ترموديناميكي جهت تعيين ميزان رسوب آسفالتين بيشترين امتياز را كسب كرد.
پس از مقاله وي، مقاله رضا طاهري در محور علمي ترموديناميك و با عنوان Surface Tension Prediction for Binary Solutions بيشترين امتياز گروه داوري را كسب كرد.
مقاله سيد سياوش مدائني نيز در محور علمي فرايندهاي جداسازي پس از دو مقاله مذكور بيشترين امتياز را به دست آورد.
در مراسم اختتاميه نهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران سي مقاله برتر اين كنگره معرفي و تقدير شدند.
کد مطلب 133754
نظر شما