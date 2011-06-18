به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود تا پایان هفته گذشته در حالی به 762 میلیون متر مکعب رسید که در مدت مشابه پارسال این مقدار یک میلیارد و 40 میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان در انتهای هفته گذشته در مقایسه با زمان مشابه پارسال یک درصد کاهش داشت.

حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان در هفته گذشته به 614 میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با زمان مشابه پارسال که 623 میلیون مترمکعب بوده، با یک درصد کاهش مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود تا پایان هفته گذشته در حالی به 762 میلیون مترمکعب رسید که در مدت مشابه پارسال این مقدار یک میلیارد و 40 میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس، حجم آب ورودی به سد زاینده رود 27 درصد کاهش یافته است.

همچنین در زمان کنونی 42 درصد از مخزن سد زاینده رود در استان اصفهان از آب پر شده است.

آب موجود در مخزن سد گلپایگان دیگر سد مهم استان اصفهان در مقایسه با زمان مشابه پارسال هفت میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

سدهای زاینده رود، گلپایگان، حنا و خمیران سدهای تامین کننده آب مورد نیاز در استان اصفهان هستند.