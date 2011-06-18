به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "می‌خواهم با میوسو ملاقات کنم"عنوان اثر جدیدی به کارگردانی محمود عزیزی است که از تاریخ یاد شده ساعت 19:30 با مدت زمان 130دقیقه و قیمت بلیت 10 هزار تومان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه خواهد رفت.

مهوش افشار پناه، الهام پاوه‌نژاد، مسعود دلخواه، بهاره رهنما، خسرو شهراز، فروغ قجابگلی، فرزین صابونی، مهشاد مخبری و داریوش موفق بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در تالار چهارسو نیز نمایش"جیره‌ بندی پر خروس برای سوگواری" نوشته و کار علی نرگس‌نژاد ساعت 20 به مدت 60 دقیقه و قیمت بلیت هفت هزار تومان به روی صحنه می‌رود؛ پانته‌آ پناهی‌ها، صابر ابر و هانیه توسلی بازیگران این نمایش هستند.

"بادها برای که می‌وزند"عنوان نمایشی نوشته و کار چیستا یثربی است که از هفته گذشته در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

در این اثر نمایشی که هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 19:15 به مدت 85 دقیقه و قیمت بلیت هفت هزار تومان میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود، سوسن پرور و حسین کشفی اصل به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.

در تالار سایه هم نمایش "ماه ‌زدگان" نوشته علی دنیوی ساروی به کارگردانی بهرام تشکر ساعت 18:45 به مدت 60 دقیقه و قیمت بلیت هفت هزار تومان اجرا می‌شود؛ بهنام تشکر، تینو صالحی و سام کبودوند بازیگران این اثر نمایشی هستند.



همچنین در کارگاه نمایش نیز نمایش "سوکاریس"نوشته عباس عبدالله‌زاده به کارگردانی حمید رضا فلاحی ساعت 18 به مدت 60 دقیقه و قیمت بلیت پنج هزار تومان به روی صحنه می‌رود.



حمیدرضا فلاحی، الهام محمد‌صالح، لادن نصرالهی، ملیحه کیا‌ دربندسری، امیر کربلایی‌زاده، ژاکلین آواره و علیرضا ناصحی به عنوان بازیگر دراین اثر نمایشی حضور دارند.

نمایش "لارنس راهب مردی که حرف می‌زند" نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی عباس غفاری که این روزها در تالار سایه با بازی افشین هاشمی به روی صحنه رفته است و تا سوم تیرماه ساعت 18 با قیمت بلیت چهار هزار تومان و مدت 30 دقیقه پذیرای دوستداران تئاتر خواهد بود.

