بخش خصوصی 361 هزار تن سیلو در گلستان ساخت

سید حمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 134 هزار تن سیلوی دیگر توسط این بخش در دست اقدام است که

در صوت تامین اعتبارات لازم در سال جاری به بهره برداری می رسند.

وی گفت: در سفر سوم ریاست جمهوری به استان گلستان و با حضور دکتر علیخانی معاون محترم وزیر بازرگانی و مقامات استانی 158 هزار تن سیلوی فلزی که توسط بخش خصوصی ساخته شده در شرق و غرب استان به بهره برداری رسید.

میرآفتاب با بیان اینکه مجموع سیلوهای بخش دولتی و خصوصی استان 765 هزارتن است، گفت: در شرایط مطلوب آب و هوایی، سالانه یک میلیون تن گندم دراستان تولید می شود و در صورتی که کشت مطلوب گندم در استان تداوم داشته باشد به طور میانگین 250 هزارتن، سیلوی دیگر در استان نیاز است.



عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور معتقد است: در حال حاضر مشکل تامین تسهیلات زودبازده یا اعتبارات فنی اعتباری، مشکل اساسی در ساخت و توسعه سیلوهاست که با رفع آن توسط مسئولان ذیربط، شاهد افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم در استان خواهیم بود.



میرآفتاب داشتن سیلو برای کارخانجات آرد را یک ضرورت دانست و بیان داشت: این ضرورت در استان های شمالی از جمله گلستان بیشتر احساس می شود و درهیمن راستا ظرف چند سال گذشته اقداماتی برای ساخت و توسعه سیلو در کارخانجات آرد استان ایجاد شده است.