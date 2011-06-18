امیدوارم کریمی سالها در پرسپولیس بماند/ هواداران نگران آینده تیم نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی امروز شنبه پس از امضای قرارداد علی کریمی با باشگاه پرسپولیس گفت: از کریمی تشکر می کنم و خوشحالم که او به خانه اش بازگشته است. در جلسه خوبی که داشتیم پیرامون موارد مختلف و مسائلی که باید صحبت می کردیم، گفتگو کردیم.

وی با اشاره به نشست دوستانه خود با علی کریمی گفت: در پایان این جلسه قراردادی به مدت یک سال با علی کریمی به امضا رساندیم و امیدوارم این بازیکن نه تنها برای یک سال بلکه برای سالیان سال برای پرسپولیس و هوادرانش بازی کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه علی کریمی با پیراهن شماره 8 برای این تیم بازی خواهد کرد، گفت: کریمی با پیراهن شماره 8 که سالها با آن افتخارآفرینی کرده بود بازی می کند و امیدوارم مانند گذشته برای پرسپولیس و فوتبال ایران مفید باشد.

کاشانی در ادامه خاطرنشان کرد: ما با علی کریمی پیش از جلسه امروز توافق نکرده بودیم. چند روز پیش تلفنی با علی کریمی تماس گرفتم و درخواست کردم سال آینده برای پرسپولیس بازی کند به دنبال این تماس علی کریمی صبح امروز در باشگاه حاضر شد حتی نیم ساعت زودتر از من و خیلی هم خوش قول بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مدت مدیدی بود که همدیگر را ندیده بودیم در جلسه امروز پیرامون موارد مختلف صحبت کردیم اما برای امضای قرارداد و مواردی که باید توافق می کردیم، صحبت های ما بیشتر از 10 دقیقه طول نکشید و مشکل خاصی برای امضای قرارداد نداشتیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در واکنش به خبرنگاری که گفت" پرسپولیس شرایط خوبی ندارد" خاطر نشان کرد: من چنین اعتقادی ندارم پرسپولیس شرایط خوبی دارد با توجه به اینکه ما در دو سال گذشته دو بار قهرمان جام حذفی شدیم قطعا بازیکنان بزرگی تمایل دارند برای تیم پرسپولیس بازی کنند و سال آینده همراه ما در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا باشند.

وی از نیاز پرسپولیس به جذب بازیکنان شاخص و باتجربه مانند علی کریمی یاد کرد و گفت: اگر قرار است حضوری فعال و قدرتمند در آسیا داشته باشیم باید بازیکنان شاخص و باتجربه جذب کنیم. انتخاب سرمربی فصل آینده فوتبال تیم پرسپولیس پرسش دیگر خبرنگاران از حبیب کاشانی بود که وی در پاسخ گفت: اولویت اول ما انتخاب سرمربی است و تلاش می کنیم هر چه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم.

وی در این رابطه افزود: شاید شما از من سئوال کنید چطور پیش از انتخاب سرمربی با علی کریمی قرارداد امضا کردید؟ ما با هر چهار مربی که گفتگو کردیم که یکی از آنها تلفنی بود. اولویت سه نفر از آنها علی کریمی بود با توجه به اینکه هر کدام از آنها که سکان هدایت تیم را در دست خواهند گرفت خواهان علی کریمی شده اند ما این بازیکن را جذب کردیم تا با ارسال" پالس های مثبت" به هواداران نگرانی آنها را برطرف کنیم.

کاشانی از تلاش باشگاه پرسپولیس برای گرد هم آوردن ترکیبی خوب برای فصل آینده این باشگاه یاد کرد و گفت: سرمربی آینده را با کمک کارشناسان و صاحبنظران و افرادی استخوان خردکرده انتخاب خواهیم کرد البته من زمان تعیین نمی کنم اما در اسرع وقت سرمربی را انتخاب خواهیم کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که در خصوص احتمال بازگشت ستاره های پیشین تیم پرسپولیس سئوال کرد گفت: ما قطعا بر اساس نیاز کادر فنی بازیکن می گیریم همان طور که گفتم کریمی را هم با توجه به اینکه در فهرست مربیان مورد نظر ما بود جذب کردیم قطعا اگر علی کریمی نامش در فهرست مربیان ما نبود با تمام ارادتی که به این بازیکن دارم او را جذب نمی کردیم .

کاشانی در این باره افزود: امیدوارم دوستانی که هدایت تیم پرسپولیس بر عهده خواهند گرفت خواهان جذب بازیکنان شاخصی که پیش از این در پرسپولیس بازی کرده اند شوند تا ما بتوانیم این بازیکنان را جذب کنیم. پرسپولیس خانه همه پیشکسوتان است و همه عزیزانی که جوانی و سلامتی خود را برای این باشگاه گذاشته اند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: از ما ایراد می گیرند که چرا کمتر از پیشکسوتان استفاده می کنید ما در باشگاه پرسپولیس 5 تیم فوتبال داریم که از میان بیش از 350 پیشکسوت باشگاه تنها می توانیم از 20 نفر از آنها در تیم های باشگاه استفاده کنیم. امیدوارم روزی برسد که باشگاه پرسپولیس آنقدر وسعت پیدا کند که بتوانیم از تمامی پیشکسوتان استفاده کنیم در عین حال باید بگویم اگر نسبت به پیشکسوتان قصوری هم کرده ایم امیدوارم آنها ما را ببخشند.

وی در خصوص اقدامات مالی این باشگاه در فصل گذشته و تسویه حساب با بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: طی توافقی که با سازمان تربیت بدنی داشتیم قرار شد 6 میلیارد تومان از بودجه ما را سازمان تربیت بدنی پرداخت کند و 10 میلیارد و 500 میلیون باقی مانده را هم از بخش های دیگر تامین کنیم. تا به امروز سازمان تربیت بدنی 4.5 میلیارد به ما پرداخت کرده و قرار است یک و نیم میلیارد دیگر نیز به باشگاه پرسپولیس پرداخت شود.

کاشانی از نامه رئیس جمهور به وزارت راه برای پرداخت 2.5 میلیارد تومان به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد که بر اساس ادعای سرپرست باشگاه پرسپولیس این رقم به سرخآبی های تهرانی پرداخت نشده است.

وی همچنین مدعی شد در فصلی که گذشت تیم پرسپولیس با کمترین دغدغه و تامین تمامی امکانات در مسابقات حضور یافته و خاطر نشان کرد: به تمامی تعهدات خود در قبال بازیکنان عمل کرده است 75 درصد از رقم قرارداد بازیکنان پرداخت شده، حقوق و پاداش اعضای کادر فنی و نفرات تیم نیز به موقع در اختیار آنها قرار گرفته و امیدواریم تا پیش از پایان فصل نقل و انتقالات به کلیه تعهداتمان در قبال بازیکنان و مربیان عمل کنیم تا بازیکنانی که با ما ادامه همکاری می دهند و یا از پرسپولیس جدا می شوند باشگاه در قبال آنها تعهدی نداشته باشد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس حضور کریمی را باعث ایجاد شادابی و شور در تیم پرسپولیس خواند و ابراز امیدواری کرد با آمدن این بازیکنان مجددا شور و هیجان به جمع هواداران پرسپولیس باز گردد.

خبرنگاری از کاشانی پرسید آیا برای انتخاب سرمربی فصل آینده تیم پرسپولیس با علی کریمی مشورت هم کرده اید، گفت: علی کریمی بازیکن است کارش مشورت دادن نیست من برای خودم این حق را قائل می دانم که در انتخاب سرمربی با بهره گیری از نظر کارشناسان عمل کنم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا پرسپولیس با تاخیر در انتخاب سرمربی فصل آماده سازی را دیرتر از دیگر تیم ها آغاز نخواهد کرد گفت: ما در تاریخ بیستم خرداد ماه فصل را به اتمام رساندیم طبیعی است که بازیکنان فعلا نیاز به استراحت دارند و هیچ جای نگرانی نیست مطمئن باشید به موقع تمرینات ما آغاز خواهد شد.

کاشانی خاطرنشان کرد: نمی توانم بگویم 24 ساعت یا 48 ساعت دیگرسرمربی تیم پرسپولیس مشخص می شود چون اگر زمان بگویم و در این تایم سرمربی معرفی نشود باید پاسخگو باشم اما مطمئن باشید در سریعترین زمان ممکن سرمربی تیم را معرفی خواهیم کرد.

وی در خاتمه شایعه اختلاف نظرش با حمید سجادی را تکذیب کرد و گفت: آقای سجادی یکی از شخصیت های ورزشی است که همیشه به من لطف داشته مطمئن باشید تغییراتی که در سازمان تربیت بدنی صورت گرفته تاثیری در روند باشگاه پرسپولیس نخواهد داشت چرا که این تیم متعلق به من یا شخص خاصی نیست. پرسپولیس متعلق به همه مردم است. اسم ها مهم نیست اینکه رئیس سازمان آقای علی آبادی باشد، سعیدلو باشد، سجادی باشد یا آشتیانی، آنچه اهمیت دارد این است که ورزش ایران توسعه پیدا کند شما اطمینان داشته باشید بنا نیست با رفتن سعیدلو تغییراتی در باشگاه پرسپولیس اعمال شود در عین حال به وزیر آینده ورزش هر که خواهد بود خدا قوت می گویم و امیدوارم در کارش موفق باشد.