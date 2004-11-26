موسويان بعد از جلسه با اروپا: تعليق بايد داوطلبانه و غير الزام آور ذكر شده و گزارش بعدي دبيركل در هنگام مقتضي تقاضا شود / در مورد 20 سانتريفيوژ با آژانس و اروپا مذاكره مي كنيم

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر سخنگوي هيات ايران كه لحظاتي پيش در جمع خبرنگاران سخن مي گفت با اشاره به اينكه داوطلبانه بودن تعليق بارها در بيانيه دبيركل هم تاكيد شده افزود: مورد دومي كه به عنوان نظر قطعي ايران آن را بيان كرديم اين بود كه در قطعنامه بايد گزارش بعدي دبيركل از وي نه با عبارت"هرچه سريعتر" بلكه به هنگام مقتضي درخواست شود.

وي گفت: در اين نشست توافقهاي پاريس را مجددا براي طرف اروپايي يادآوري كرديم و از آنها نيز درخواست كرده ايم كه براي ادامه همكاريها پايبندي آنها به توافقات پاريس و چارچوب مقررات فني و حقوقي آژانس ضروري است.

موسويان در مورد بند ماشه در پيش نويس اوليه اروپا گفت: در حال حاضر پيشرفت هايي حاصل شده و برخي عبارات و جمله بندي ها تغيير يافته كه هنوز براي ما مناسب نيست.

وي مساله مهم ديگرمطروحه ميان ايران و اروپا را در آن دانست كه پرونده ي هسته يي ايران ديگر نبايد در دستور كار شوراي حكام قرار بگيرد و در مورد 20 سانتريفيوژ هم گفت كه با آژانس و اروپا در اين زمينه گفتگو مي كنيم.