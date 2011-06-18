نامه اخیر احمدی نژاد به مجلس خلاف نظر رهبر انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در دیدار با جوانان حزب موتلفه اسلامی به مناسبت روز پدر با تاکید بر اینکه دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی نگاهشان به سمت جمهوری اسلامی است اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی به دنبال سوء استفاده از کوچک ترین اختلاف در میان مسئولان و دوستان انقلاب نیز جمهوری اسلامی را الگوی خود قرار داده اند و مسئولان باید هر گونه اختلاف نظری دارند به صورت صمیمانه حل کنند.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره نوع بیان اهل ایمان با یکدیگر و اینکه بیان غیر اسلامی باعث می شود شیطان نیز نیرنگ کند، افزود: نباید اعتبار جمهوری اسلامی در خارج از کشور خدشه دار شود، نامه اخیر آقای احمدی نژاد به مجلس برای معرفی وزیر ورزش بسیار تند بود و این مساله خلاف نظر مقام معظم رهبری در وحدت ملی است.

عسگر اولادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جوانان تصریح کرد: نظر امام خمینی(ره) همواره بر این بود که نسل جوان و نخبگان آینده نگر و دور اندیش باشند، دیدن افق های دور دست توقعات بزرگ را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی به نقد جوانان خود توجه ویژه دارد اما برخی توقعات امکان برآورده شدن آن در حال حاضر وجود ندارد زیرا در شرایط امروز کشور در تحریم های اقتصادی ، مشکلات و فتنه های گوناگون قرار داریم و موتلفه اسلامی موظف به پاسداری از حریم ولایت است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: موتلفه اسلامی توجه زیادی به نسل جوان خود دارد و اکثریت کادرهای اجرایی این تشکیلات را جوانان تشکیل می دهند، در حزب موتلفه اسلامی شخص سالاری نداریم و همه چیز متکی به سیستم است و باید در این مسیرحرکت کنیم.

عسگر اولادی تاکید کرد: جوان باید حرف بزند و انتقاد کند زیرا جوانان نیروهای مولد هستند.

وی در ادامه با اشاره به جاذبه و دافعه در نظام جمهوری اسلامی گفت: متاسفانه عده ای جاذبه داشته اما جاذبه آنها فتنه و انحراف است،باید به روش جاذبه و دافعه امیر المومنین علی(ع) توجه کرد و راه آن حضرت را در پیش گرفت،یک مجموعه ایمانی که دور هم جمع شده اند نمی توانند جاذبه نداشته و یا فقط دافعه داشته باشند.

وی افزود: کدام حزب با ریشه در دنیا است که تنها به جوانان خود بها دهد، باید به جوانان فرصت داد که به تدریج حرکت کرده و رشد کرده و تربیت شوند و مسئولیت ها را در اختیار گیرند.



دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: نسل اول انقلاب نباید در افراط بوده و نسل جوان و جدید را نباید در تفریط نگه داشته باشد، از اعتنا به جوانان و در اختیار گرفتن مسئولیت ها توسط جوانان در حزب بسیار راضی هستم نمای موتلفه اسلامی به تدریج نمای جوانی می شود اما معتقدم جوانان باید بیشتر رشد کنند و تربیت شوند و آماده تحویل گیری شوند.



عسگر اولادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهدای 26 خرداد - شهیدان امانی، بخارایی،صفار هرندی و نیک نژاد - به بیان خاطراتی از این شهدا که در آن ایام از نسل جوان بودند، پرداخت.



وی در این جلسه همچنین به سئوالات جوانان حاضر در جلسه پیرامون مسائل مختلف روز پاسخ گفت.