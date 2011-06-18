اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران شعبه یزد با هیئت رئیسه جدید شروع به کار کرد.

در نخستین جلسه هماهنگی اعضای جدید هیئت رئیسه انجمن خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران شعبه یزد در خصوص ساختار کلی انجمن، برگزاری جلسات مختلف با مدیرکل تربیت بدنی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر شد.

رضا نارگانی به عنوان رئیس انجمن و مهدی جاور به عنوان دبیر انجمن با رای کلیه اعضا انتخاب شدند.

علی محمد قاردیان، حسین جلالی، امید حسین مرشدی، کاظم سبحان زاده، رضا نارگانی، مهدی جاور و مسعود میرجلیلی اعضای جدید هیئت رئیسه انجمن خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی ایران شعبه یزد را تشکیل می دهند.

برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی استان

به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) مسابقات تکواندو قهرمانی استان در یزد برگزار شد.

مسابقات تکواندو قهرمانی استان و انتخابی کشوری با حضور 80 تکواندو کار در دو رده سنی نوجوانان و خردسالان روز جمعه 27 خرداد ماه در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان باشگاه مقاومت، تیم بافق، تیم اردکان، باشگاه آباد و باشگاه مقاومت در رده های سنی مختلف رتبه های برتر را کسب کردند.

در رده سنی خردسالان هم تیم آباد، تیم پاس، باشگاه مقاومت و باشگاه قهرمان در رده های سنی مختلف بر سکوی نخست ایستادند.

دعوت از چهار داور فوتبال یزد به مسابقات فوتبال قهرمانی لیگ نونهالان کشور

چهار داور فوتبال استان یزد برای قضاوت مسابقات فوتبال قهرمانی لیگ نونهالان کشور دعوت شدند.

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال مهدی امام،هادی فاضل نژاد، ابوالفضل جعفرپور و میلاد بیطرف دعوت شدند.

مسابقات فوتبال قهرمانی نونهالان کشور به صورت مجتمع و با حضور تیمهای برتر کشور از 25 خرداد به مدت پنج روز در استان هرمزگان برگزار می شود.

برگزاری جلسه هیئت شنا شهرستان مهریز

جلسه هیئت شنا شهرستان مهریز با جضور اکثریت اعضاء در محل تربیت بدنی این شهرستان برگزار شد.

در این نشست اعضا هیئت شنا شهرستان مهریز در خصوص برگزاری مسابقات شنا، تقویت شنای پایه، برگزاری دوره های آموزشی برای بانوان به گفتگو پرداختند.