"انتهای خیابان هشتم" فقط تغییر چند دیالوگ داشته است

سید جمال ساداتیان به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" را تدوین مجدد نکردیم و حتی همان فیلمنامه قبلی است و فقط برای گرفتن این مجوز چند تغییر دیالوگ کوتاه در فیلم داشتیم. "انتهای خیابان هشتم" در اولین نمایش خود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز روی پرده رفت که با استقبال دانشجویان روبرو شد.

ساداتیان درباره اکران عمومی "انتهای خیابان هشتم" عنوان کرد: این فیلم در گروه سینمایی عصرجدید بعد از فیلم "آلزایمر" اکران عمومی خواهد شد. هم اکنون فیلم "دختر شاه پریون" در این گروه روی پرده رفته است و بعد از آن "آلزایمر" به نمایش عمومی در می‌آید.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نیلوفر و خانواده‌اش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را جور کنند، اما هرچه زمان می‌گذرد، نیلوفر متوجه می‌شود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی می‌افتد و... .

ترانه علیدوستی، صابر ابر، حامد بهداد، محمدرضا غفاری، مهدی ماهانی، بیتا بیگی، خسرو شهراز، احسان عیوض‌نژاد، اولدوز منصور، رضا دهقانی‌سامانی، محمد همایون‌‌پور و الهه حصاری بازیگران "انتهای خیابان هشتم" هستند.

علیرضا امینی فیلم‌های سینمایی "دانه‌های ریز برف"، "کنار رودخانه"، "استشهادی برای خدا" و... را در کارنامه دارد.