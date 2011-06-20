"انتهای خیابان هشتم" فقط تغییر چند دیالوگ داشته است

سید جمال ساداتیان به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" را تدوین مجدد نکردیم و حتی همان فیلمنامه قبلی است و فقط برای گرفتن این مجوز چند تغییر دیالوگ کوتاه در فیلم داشتیم. "انتهای خیابان هشتم" در اولین نمایش خود در دانشگاه علوم پزشکی شیراز روی پرده رفت که با استقبال دانشجویان روبرو شد.
ساداتیان درباره اکران عمومی "انتهای خیابان هشتم" عنوان کرد: این فیلم در گروه سینمایی عصرجدید بعد از فیلم "آلزایمر" اکران عمومی خواهد شد. هم اکنون فیلم "دختر شاه پریون" در این گروه روی پرده رفته است و بعد از آن "آلزایمر" به نمایش عمومی در میآید.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نیلوفر و خانوادهاش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را جور کنند، اما هرچه زمان میگذرد، نیلوفر متوجه میشود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی میافتد و... .
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