رئیس اداره حسابداری و عامل ذیحساب پست البرز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تودیع و معارفه ای با حضور مدیرکل، معاونان و روسای ادارات در دفتر مدیرکل تشکیل شده است.

طی این جلسه، جهانگیر لطفی به عنوان رئیس جدید حسابداری و عامل ذیحساب اداره کل پست استان البرز منصوب شده است.

همچنین در این جلسه مدیرکل ضمن تقدیر و تشکر از زحمات سید فخرالدین قیری زاده به توانمندی های جهانگیر لطفی و رهنمودهای سازنده اشاره کرد.

اردوی کارکنان پست استان البرز برگزار شد

اردوی دو روزه فرهنگی، تفریحی بسیج کارکنان پست استان البرز برگزار شد.

در نخستین روز پس از استراحت کوتاهی، کلیه کارکنان برای زیارت به امامزاده حسن (ع) واقع در روستای هرنج عزیمت کردند و پس از آن به دیدن آبشاری در نزدیکی امامزاده رفتند.



کارکنان در روز بعد نیز پس از بازدید از خانه مرحوم آیت الله طالقانی جهت دیدن آبشار زیبایی که در روستای کرکبود بود، به منطقه مربوطه عزیمت کردند.