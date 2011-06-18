  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

در چهارمحال و بختیاری/

تولید خوراک دام با فرآیند پاستوریزه صورت می گیرد

تولید خوراک دام با فرآیند پاستوریزه صورت می گیرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت کیمایاگران تغذیه چهار محال و بختیاری با بیان اینکه تولید خوراک دام کاملا پاستوریزه در این استان انجام می شود، گفت: تولید خوراک آبزیان در واحد کیمیاگران تغدیه ضریب یک به یک است.

دبیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکنولوژی تولید خوراک دام این واحد تولیدی برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری  نصب و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: این واحد تولیدی به ازای 800 گرم خوراک در یک مقطع خاصی ضریب برداشت یک کیلو ماهی را داراست واین در بحث صنعت و تولید رقم  بالای محسوب می شود و کمک خیلی شایانی به تولید کننده های صنعت آبزی پروری ایران می کند.

رضایی تصریح کرد: واحد تولیدی کیمیاگران تغذیه هشت ساعت در روز کار می کند وغذایی که در این کارخانه صادر می شود کاملا پاستاریزه است وکوچکترین عامل بیمارزایی ندارد.

وی افزود: محصول تولیدی این کارخانه با فشار، دما و بخار بالا این تولیدات صورت می گیرد که با توجه به این روند تولید، ضریب تبدیل در این مزارع به حداقل خودش رسیده است.
 

کد مطلب 1337890

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها