تولید خوراک دام با فرآیند پاستوریزه صورت می گیرد

دبیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکنولوژی تولید خوراک دام این واحد تولیدی برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری نصب و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: این واحد تولیدی به ازای 800 گرم خوراک در یک مقطع خاصی ضریب برداشت یک کیلو ماهی را داراست واین در بحث صنعت و تولید رقم بالای محسوب می شود و کمک خیلی شایانی به تولید کننده های صنعت آبزی پروری ایران می کند.

رضایی تصریح کرد: واحد تولیدی کیمیاگران تغذیه هشت ساعت در روز کار می کند وغذایی که در این کارخانه صادر می شود کاملا پاستاریزه است وکوچکترین عامل بیمارزایی ندارد.

وی افزود: محصول تولیدی این کارخانه با فشار، دما و بخار بالا این تولیدات صورت می گیرد که با توجه به این روند تولید، ضریب تبدیل در این مزارع به حداقل خودش رسیده است.

