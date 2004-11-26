46 فيلم پليسي در شهر مشهد به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر روابط عمومي جشنواره فيلم پليس با اعلام اين خبر افزود: اين فيلم ها طي روزهاي 14 و 15 آذر ماه در سنيما قدس شهر مشهد براي عموم به نمايش گذاشته مي شود.

بر پايه اين خبر فيلم هاي سينمايي : عزيرم من كوك نيستم ساخته محمد رضا هنرمند - جنايت ساخته محمد علي سجادي - شاهرگ ساخته علي غفاري - شراره ساخته سيامك شايقي - كودك و سرباز ساخته رضا ميركريمي و زخمي ساخته كامران قدكچيان از جمله فيلمهايي است كه براي جشنواره مشهد پيش بني شده است.

همچنين دوازده اثر سينمايي ويدويي نيز در برنامه نمايش فيلم هاي مشهد پيش بيني شده است كه عبارتند از : ساحل مرگ ساخته حميد زرگر نژاد - وكيل ساخته سروش مقدم - نقطه كور ساخته سعيد خطيبي - شاهد ساخته مهدي صباغزاده - اعتراف ساخته مهدي صباغزاده - تازه كار ساخته امير قويدل - ضربه سوم ساخته عماد اسدي - شرجي ساخته داريوش منتظري - خشم و قضاوت ساخته مهرداد خوشبخت - سفر ساخته محمد رضا عباسعلي پور - فيل در تاريكي ساخته نعمت حقيقي و عباس رافعي و جاده مرگ ساخته محمد قاسمي .

اين درحالي است كه 28 فيلم كوتاه 110 ثانيه اي با موضوع ترافيك نيز براي نمايش دركنار ساير آثار در نظر گرفته شده است.