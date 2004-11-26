تعهداتمان را در پيمان پاريس انجام داده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" امير حسين زماني نيا " مدير كل امور سياسي، بين الملل وزارت امور خارجه ايران اعلام كرد: " ايران تعهدات خود در مذاكرات مورد توافق در پاريس را انجام داده است."

در حاشيه نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي حسين موسويان رئيس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي و رئيس هيئت مذاكره كننده ايران نيز در گفتگو با خبرنگاران تصريح كرد: " ما پيشتر براي تعليق غني سازي و فعاليت هاي مرتبط با آن به توافق رسيده بوديم."

موسويان با اشاره به خوش بيني مقامات ايران در مورد توافق براي استفاده از بيست دستگاه سانتريفيوز در مسائل تحقيقاتي تصريح كه عدم استفاده از دستگاه سانتريفيوژ تحقيقاتي در مذاكرات پاريس مطرح نشد و ايران نيز قصدي براي استفاده اين دستگاه ها براي غني ساز اورانيوم ندارد. وي خاطر نشان كرد: " موضوعي كه مورد نگراني اروپايي ها است اين است كه ما از اين دستگاه ها براي غني سازي اورانيوم استفاده كنيم ولي اطمينان مي دهيم كه مطمئناً از اين دستگاه ها براي غني سازي استفاده نخواهد نشد."