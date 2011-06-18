مقابله با بیابان زایی به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از ۱۲ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در قم که به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی در مسجد حضرت ابوالفضل جعفریه قم برگزار شد، با تاکید بر اینکه مردم و اتحادیه‌ها در بحث بیابان زدایی ورود پیدا کنند، اظهار داشت: در هر کاری که مردم ورود پیدا کنند آن کار با موفقیت همراه خواهد بود.



وی با تاکید بر اینکه طرح بیابان زدایی باید به تعاونی، اتحادیه و بخش خصوصی واگذار شود، ابراز داشت: با ارائه وام و تسهیلات به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در بحث بیابان زدایی سبب می‌شود این کار به نحو احسن انجام شود.



نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه روزانه ۵۰۰ تن گرد و غبار به روی شهر قم می‌نشیند، اضافه کرد: راهکاری اصلی برای جلوگیری از این کار افزایش بوته کاری و همچنین همکاری و ورود مردم قم در این امر است که تاثیر بسزایی در موفقیت طرح خواهد داشت.



مقدمات طرح انتقال آب از ورامین به قم انجام شده است



وی با بیان اینکه نبود آب کافی یکی از مشکلات بوته کاری مناسب در قم است، ابراز داشت: طرح انتقال آب از دشت ورامین به قم در دست اقدام است و در حال حاضر بودجه و کارهای مقدماتی این طرح انجام شده است.



وی با اشاره به اینکه در این طرح مجوز انتقال ۶۰ میلیون متر مکعب آب از دشت ورامین به دشت مسیله قم گرفته شده است، اضافه کرد: طول این طرح ۷۰ کیلومتر است که در مقایسه با انتقال آب شیرین از سرشاخه‌های سد دز به قم ۴۵ درصد کار است به دلیل اینکه در طرح انتقال آب از سر شاخه‌های سد دز به قم ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب با اعتبار یک هزار میلیارد در طول ۱۰ سال انجام شده است.



بنایی با تأکید بر اینکه صدا و سیما و رسانه‌ها نیز باید در طرح انتقال آب از دشت ورامین به مسیله پیگیری‌های لازم را داشته باشد، افزود: اگر برای استان قم مقداری کار آبادانی صورت گیرد اینکار در روحیه و آسایش مردم تأثیرگذار خواهد بود.



کارگروه توسعه و عمران در قم باید تشکیل شود



نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به اینکه سفر سوم هیئت دولت به قم صورت نگرفته است بر تشکیل کارگروه توسعه و عمران در قم تأکید کرد و اظهار داشت: این امر سبب می‌شود کارهای عمرانی قم با سرعت و شتاب بیشتری صورت گیرد.



وی با بیان اینکه بر اساس عدالت حق مردم قم است که از برکات سفر رئیس جمهوری به قم بهره‌مند شود، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر این نکته که قم شهر بین المللی است و نگاه‌ها به شهر قم باید جهانی باشد تأکید می‌کردند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین می‌توان در مدت زمان پنج ساله بیابان‌های استان قم را به کمک بخش خصوصی و ورود تعاونی‌ها، بوته کاری کرد.



در پایان مراسم از فعالان عرصه بیابان زدایی در قم تقدیر شد.