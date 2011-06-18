دولت در مسئله عفاف و حجاب باید جدی تر عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: دولت و دستگاه های مختلف دولتی در مسائل فرهنگی باید بهتر وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند و نیروی انتظامی خیلی خوب وارد عمل شده است و باید از نیروی انتظامی تقدیر کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه باید از خانه آغاز شود، اظهار داشت: خانواده ها نقش تعیین کننده ای در حفظ عفاف و حجاب دارند پس باید بیشتر دقت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: توجه جدی مسئولان به نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه ضروری بوده و همه مدیران باید به این مسئله توجه داشته باشند.

امام جمعه سمنان اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی در نهادینه سازی فرهنگ عفاف باید پیشگام و جلودار باشند و فعالیتها از درون دولت آغاز و جلوی بدحجابی گرفته شود.

استاندار سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه هیچ گزارشی از بدحجابی کارمندان و این گونه مشکلات در ادارات استان وجود ندارد، گفت: هیچ گزارشی از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان سمنان مبنی بر وجود بدحجابی در ادارات استان ارائه نشده است.

عباس رهی افزود: ارائه نظرات باید بر اساس سند و گزارشات باشد و باید کارهای فرهنگی را کاربردی و عملیاتی پیش برد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه فرهنگ برای مباحث مختلف باید برنامه و نقشه راه ارائه کرد، ادامه داد: در مباحث فرهنگی اقدامات چالشی نتیجه نمی دهد و باید با برنامه ریزی و مرحله ای حرکت کرد.

به گفته وی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ باید همدیگر را تنظیم کنند و اقدامات فرهنگی باید مستمر و دائمی باشد.