پارک ایران کوچک در اراضی نعمت آباد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اشاره به بررسی طرح های موضعی به ساماندهی اراضی نعمت آباد به عنوان یکی از این طرح ها اشاره کرد و گفت: طرح اولیه این اراضی تهیه شده است و بعد از تصوب در کمیسیون ماده 5 نقشه های اجرایی آن در مقیاس یک پانصدم تهیه می شود .

وی با بیان این که تهیه طرح اجرایی برای همه اراضی نعمت آباد در حال بررسی است ، گفت : در این طرح دو بخش در نظر گرفته شده که بخش اول آن مربوط به طراحی پارکی با عنوان پارک "ایران کوچک" است و در آن همه استان ها بخشی از فرهنگ و سنت های خود را به نمایش خواهند گذاشت.

پاکساز با اشاره به سایر ویژگی های این طرح اظهار کرد : در بخش دیگر این طرح و در قسمت شمالی اراضی خیابان شقایق از هم جدا می شود و در مجموع همه مشخصات این طرح در مقیاس یک پانصدم تهیه و در ابعاد مختلف اجرایی می شود.

به گفته مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران ، این طرح به شکل سه بعدی تهیه و در آن کاربری، عرض معابر، کف سازی ، جداره ها ، نما و سایر موارد مشخص و تهیه خواهد شد.



