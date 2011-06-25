تخلیه خوابگاههای دانشگاه هنر در 6 تیر / شرایط ارائه خوابگاه در مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه هنر در تابستان، خوابگاه ارائه نمی کند و دانشجویان باید تمام وسایل شخصی خود را از اتاقهای خوابگاه جمع آوری و بسته بندی کرده و با درج مشخصات فردی، در مکانی که توسط مسئول خوابگاه تعیین شده است قرار دهند.



‌در صورت مراجعه دانشجو در زمان تعطیلی خوابگاهها وسیله ای تحویل نخواهد شد؛ همچنین، پس از پایان امتحانات تسهیلات غذایی ارائه نمی شود.



خوابگاهها در سال تحصیلی ٩١- ٩٠ طبق بخشنامه ها و مصوبات وزارت متبوع و صندوق رفاه خوابگاه تحویل دانشجویان می شود.

کارشناسی پیوسته روزانه سنوات مجاز از بهمن ٨٦ به بعد، کارشناسی نا پیوسته روزانه سنوات مجاز از بهمن ٨٨ به بعد، کارشناسی ارشد روزانه سنوات مجاز از بهمن ٨٨ به بعد، دانشجویان سنوات اضافی در اولویت دریافت خوابگاه نبوده و در صورت ظرفیت مازاد و بررسیهای لازم اقدام خواهد شد و دانشگاه هیچگونه تعهدی برای این گروه از دانشجویان نخواهد داشت.

دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در صورت ظرفیت مازاد خوابگاهی بر اساس مصوبات و بررسیهای لازم اقدام خواهد شد و دانشگاه هیچگونه تعهدی برای این گروه از دانشجویان نخواهد داشت.



تبصره : در سال تحصیلی ٩١ – ٩٠ دانشجویانی در اولویت خوابگاه قرار می گیرند که طبق مصوبات صندوق رفاه دانشجویان در طول مدت استفاده از خوابگاه تمام اجاره بهای خوابگاهی خود را به حساب صندوق رفاه واریز کرده باشند، در غیر این صورت شامل دریافت تسهیلات خوابگاهی نخواهند شد.



در صورت عدم تحویل کلیدهای واحد و اتاقها خسارت وارده از ساکنین اتاق مذکور اخذ خواهد شد.