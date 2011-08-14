شهر، هنر و موسیقی در جهان اسلام

خبرگزاری مهر: انتشارات بصیرت چاپ اول مجموعه جهان اسلام خود را در سه جلد و با عناوین "شهر در جهان اسلام"، "هنر در جهان اسلام" و "موسیقی در جهان اسلام" منتشر کرده است.

این سه کتاب در واقع ترجمه بخش‌هایی از کتاب World of Islam ویراسته برنارد لوئیس است که به وجوه گوناگون فرهنگ، تمدن و تاریخ جهان اسلام اختصاص دارد. هر کدام از بخش‌های این کتاب را محققی متخصص در موضوع مربوطه نگاشته و تصاویری منحصربه‌فرد مباحث کتاب را مستند کرده‌اند که خود دارای ارزش هنری و تحقیقی فراوان هستند.

«شهر در جهان اسلام» نوشته الگ گرابار است. وی یکی از برجسته‌ترین نویسندگان در حوزه هنر اسلامی است. او در این نوشته کوتاه اما پرمغز به شهر و حیات شهری در جهان اسلام پرداخته است. دغدغه اصلی او تصویر وضعیت زندگی آنچه امروز "طبقه متوسط" می‌نامیم در جهان گذشته اسلامی است.

ساختار شهر، طبقات و محله‌های آن، نحوه کسب ‌و کار و داد و ستد در شهر، معماری و ویژگیهای شهرسازی از جمله مباحث مهم این کتابند. این کتاب با شمارگان 3000 نسخه و قیمت 7000 تومان با ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند منتشر شده است.

کتاب دیگر از این مجموعه "هنر در جهان اسلام" است به قلم ریچارد اتینگهاوزن که می‌کوشد به معرفی هنر اسلامی بپردازد و برای این کار ناگزیر به شروع با طرح پرسشی بنیادی است: آیا پدیده‌ای به نام هنر اسلامی وجود دارد، یعنی هنری که مشخصه کلیت تمدن اسلامی باشد؟

ریچارد اتینگهاوزن از سرشناسترین پژوهشگران حوزه هنر اسلامی با عطف توجه به این پرسش تلاش کرده است تا در میان سبکها و شیوه‌های گوناگون و متنوع رایج در آثار هنر اسلامی برخی از خصایص کلی و مشترک را استخراج کند و سپس به ویژگیهای خاص آثار هر فرهنگ و نحوه تعامل فرهنگها با هم در حوزه هنر در تمدن اسلامی بپردازد. "هنر در جهان اسلام" نیز با ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند در شمارگان 3000 نسخه و قیمت 7500 تومان روانه بازار نشر شده است.

"موسیقی در جهان اسلام" نوشته ای. شیلوا، سومین کتاب از مجموعه جهان اسلام است که نویسنده در آن ضمن مروری بر تاریخچه موسیقی در جهان اسلام به ‌اختصار به انواع موسیقی و فنون نوازندگی و مباحث نظری‌تر همچون نسبت موسیقی و دین و آراء نظری و فلسفی در باب موسیقی پرداخته است.

"موسیقی در جهان اسلام" را نیز انتشارات بصیرت با ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند در شمارگان 3000 نسخه و قیمت 6500 تومان منتشر کرده است.