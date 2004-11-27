مدير كل صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با اعلام اين خبر گفت : طي 7 ماهه نخست سال جاري سهم گروه مواد شوينده از كل صادرات غير نفتي معادل يك درصد صادرات صنعتي و معدني بوده است.

احمد قاسمي افزود: ارزش صادراتي صنايع دارويي در مدت ياد شده حدود 24ميليون دلاربود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/5 درصد افزايش داشته است.

وي تصريح كرد: محصولات شيميايي با 5/111 ميليون دلار صادرات در7 ماهه نخست امسال 3/33 درصد رشد داشته است و همچنين صادرات محصولات پتروشيمي در اين مدت بالغ بر 405 ميليون دلار بوده است كه اين گروه 16 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد.

به گفته وي، صادرات گازها نيز درمدت ياد شده 243 ميليون دلاربا 2/0 درصد افزايش ، معادل 6/9 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد.

قاسمي گفت : صادرات محصولات پايه نفتي در 7 ماهه نخست امسال بالغ بر289 ميليون دلاربود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/62 درصد رشد داشت كه سهم اين گروه در صادرات صنعتي و معدني 4/11 درصد بوده است.

وي افزود : صادرات مصنوعات پلاستيكي و ملامين هم 3/23 درصد، تاير و تيوپ 2/38 درصد افزايش نشان مي دهد و سهم اين دو گروه در صادرات صنعتي و معدني در مجموع 1/2 درصد بوده است .

وي تصريح كرد: همچنين گروه صنايع سلولزي با رشد 4/56 درصد همراه بوده است كه صادرات اين گروه بالغ بر6/14ميليون دلار بوده و 6/0 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد.