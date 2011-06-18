28 راهکار در نقشه جامع ملی کشور به آموزش و پرورش اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی‌بابایی با اشاره به سرعت بالای موجود در انجام فعالیت‌های آموزش وپرورش کشور هم‌افزایی و برنامه‌ مدرن عملیاتی را از ضروریات این وزارتخانه خواند و گفت: تهیه سند ملی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از افتخارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی به بیان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) مبنی بر وارداتی بودن آموزش و پرورش اشاره کرد و یادآور شد: تحول بنیادین آموزش و پرو رش به معنای دگرگونی کلی در برخی امور و فعالیت‌های این وزارتخانه است.

وزیر آموزش وپرورش سهم تغییرات را در حوزه‌ متفاوت خواند و تصریح کرد: آن بخش از سیاست‌های کلی که مصوب شده است باید ارایه شود و از آنجا که این سیاست‌ها، سند راهبردی، برنامه پنجم همه براساس یک محور تنظیم شده است و هیچ تناقضی در آن به چشم نمی‌خورد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر وجود نقشه جامع آموزش وپرورش تصریح کرد: نقشه جامع مفاهیم و مواد‌ آن، دورنما، اجراییات و برنامه پنج ساله آماده شده است و باید توسط کارشناسان بخش‌های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

حاجی‌بابایی با اشاره به نقش کلیه کارشناسان وزارت آوزش و پرورش در تحول بنیادین به داشتن یک تعریف واحد و منسجم تاکید کرد و ادامه داد: احاطه باید بر کار باشد نه بر موضوع و این امر باید تعریف شود.

وی برنامه‌ریزی، همه جانبه نگری و واحد عمل کردن را مهم دانست و بیان کرد: تربیت نیازمند تفکر و اندیشه است و هر فعالیتی که در آموزش وپرورش قرار است انجام دهد باید بر مبنای کار مطالعاتی و کارشناسی باشد.

وزیر آموزش وپرورش تقسیم کار در آموزش و پرورش را مهم برشمرد و با اشاره به تسریع در انجام برخی فعالیت‌ها عنوان کرد: هر فعالیتی که یک قدم آموزش و پرورش را به جلو می‌برد باید در این حوزه انجام شود.

70 درصد فعالیت‌ها در آموزش و پرورش مدیریتی است

حاجی‌بابایی 70 درصد فعالیت‌ها را در آموزش وپرورش مدیریتی خواند و گفت: مدیریت صحیح امکان مرتفع نمودن بسیاری از مسائل را به وجود می‌آورد.

قطب‌های آموزشی نیاز آموزش وپرورش شهر تهران است

وزیر آموزش و پرورش ایجاد قطب‌ها یا مجتمع‌های آموزشی با در برداشتن سه دوره آموزشی در کنار یکدیگر را یک ضرورت برای شکل‌گیری هویت 12 ساله دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی دانست.

وی مدیر مدرسه را یک راهبر و مدیر فرهنگی خواند و گفت: کلیه امور و فعالیت‌ها در آموزش و پرورش باید در راستای سیاست‌های تدوین شده این وزارتخانه انجام شود.

حاجی‌بابایی اشاره کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که دبیرستان‌‌ها به هنرستان تبدیل شوند و تنها تفاوت موجود باید در سهم دروس نظری و فنی باشد که دانش‌آموز دبیرستانی یا هنرستانی طی می‌کند.

وی بر آشنایی دانش‌آموختگان با حداقل یک مهارت تاکید کرد و افزود: دانش‌آموزان با مهارت‌آموزی اگر موفق به راه یابی به در دانشگاه می‌توانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

ریشه خوشبختی‌های جامعه در آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش با مخاطب قرار دادن خانوده‌ها راهکار خوشبختی فرزندان را در مکانی به نام مدرسه دانست و گفت: ریشه تمام خوشبختی‌های جامعه در آموزش و پرورش خلاصه می‌شود.

وی از تصویب برخی قوانین در شورای عالی آموزش وپرورش خبر داد و با لذت‌بخش خواندن آنها گفت: با توجه به تفاوت موجود در زمان، نیاز و نوع نگاه، ایرادهایی در اجرای برخی قوانین دیده می‌شود که با بازنگری باید در جهت اصلاح آن گام برداشته شود.

حاجی‌بابایی دایر شدن مدارس از نوبت صبح را کیفیت بخشی خواند و بر وجود مدارس یک نوبته در کشور تاکید کرد.

وی بر شمردن دلایل تالیف کتاب‌های درسی برای معلمان را مهم دانست و تصریح کرد: انجام این امر در جهت پیشگیری از افت تحصیلی مفید است.

وزیر آموزش و پرورش به تفاوت بدنه آموزش و پرورش با بخش‌های دیگر اشاره کرد و افزود: عملی کردن سیاست‌ها و نقشه آموزش و پرورش نیاز به هماهنگی درونی دارد.

شرط ورود به آموزش و پرورش شرکت در آزمون ورودی است

حاجی‌بابایی ورود به آموزش وپرورش را منوط به شرکت در آزمون ورودی دانست و گفت: ضربه مهلکی که آموزش و پرورش تا کنون متحمل شده از عدم انجام این امر بوده است.

وی با اشاره به برچیده شدن امور حاشیه‌ای در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: هدف آموزش عمومی برای همه به صفر رساندن بی‌سوادی در جامعه است.

وزیرآموزش و پرورش به ارائه برنامه پنج ساله‌ی آموزش و پرورش به محضر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) گفت: مدیران و مسوولان موظفند در بهترین شکل این موضوع را دنبال کنند تا یکی دیگر از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد.

ادغام‌های انجام شده در آموزش و پرورش اساس مطالعاتی دارد

حاجی‌بابایی ادغام‌های صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش را براساس سیاست‌های موجود و حاصل کار کارشناسی و مطالعاتی دانست.

وی با تاکید بر ساماندهی امور در آموزش و پرورش گفت: نظم و ترتیب در امور از ویژگی‌های مهم و اجتناب‌ناپذیری است که در سایه ساماندهی به دست می‌آید.

وزیر‌آموزش و پرورش انجام ساماندهی در کشور را منوط به جابه‌جایی 20 درصد معلمان و تغییر در 20 درصد برنامه‌ها دانست.

مدارس تیزهوشان نیاز به مشاور دارند نه فوق‌برنامه

حاجی‌بابایی گفت: تیزهوشان مشکل درس و کلاس ندارند بلکه آنها نیاز به مشاور در مدارس خود دارند.

وی بر اهمیت حضور مشاو ران در مدارس حاشیه‌ی شهرها اشاره کرد و یادآور شد: در صورتی که مشاور و نقش او در مدارس به درستی تبیین شود نیازی به کلاس‌های فوق‌برنامه نخواهد بود.

حاجی‌بابایی کار در حوزه آموزش و پرورش را بسیار وسیع و گسترده خواند و تصریح کرد: تمام فعالیت‌هایی که در آموزش وپرورش صورت گرفته با اعتبارات مصوب این وزارتخانه بوده است.

وی افزود: در برابر یکایک دانش‌آموزان احساس مسوولیت می‌کنم و هیچ کاری انجام نمی‌دهم مگر نفع آموزش و پرورش در آن باشد.