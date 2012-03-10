خبرگزاری مهر: ویرجینیا وولف متولد ۲۵ ژانویه ۱۸۸۲، رمان‌نویس، مقاله‌نویس، ناشر، منتقد و فمنیست انگلیسی بود که آثار برجسته‌ای چون خانم دالووی (۱۹۲۵)، به سوی فانوس دریایی (۱۹۲۷) و اتاقی از آن خود (۱۹۲۹) را به‌رشته تحریر درآورده ‌است.

وولف اما طی جنگ‌های جهانی اول و دوم بسیاری از دوستان خود را از دست داد که باعث افسردگی شدید او شد و در نهایت در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۴۱ پس از اتمام آخرین رمان خود به‌نام «بین دو پرده نمایش»، خسته و رنجور از وقایع جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر روحیه حساس و شکننده خود، با جیب‌های پر از سنگ به «رودخانه اوز» در «رادمال» رفت و خود را غرق کرد.

نخستین زندگینامه‌نویس رسمی وولف، خواهرزاده‌اش، کوئنتین بل است که گذشته از ویژگی‌های مثبت، چهره‌ای نیمه‌اشرافی و پریشان از او ترسیم کرده ‌است. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ پژوهشگران مختلفی درباره وولف نوشتند و به تدریج هم تصویری واقع‌بینانه‌تر و متعادل‌تر از این نویسنده خاص به وجود آمد و هم به اهمیت سبک و فلسفه او در ادبیات و نیز نقد فمنیستی پرداخته شد.

وولف را نویسنده رمان‌های تجربی می‌دانند که سعی در تشریح واقعیت‌های درونی انسان دارد و می‌توان گفت نظریات فمنیستی وی که از روح حساس و انتقادی او سرچشمه یافته، در دهه ششم قرن بیستم تحولی در نظریات جنبش زنان پدید آورد.

ویرجینیا وولف، در 30 سالی که از ازدواج تا مرگش در سال 1941 به طول انجامید، 15 کتاب نوشت که برخی از آنها از این قرارند: سفر به بیرون، شب و روز، خانم دالووی، به سوی فانوس دریایی، اتاقی از آن خود، اتاق جیکوب، اورلاندو، خیزاب‌ها، فلاش، سال‌ها و بین دو پرده نمایش.

وی همچنین مقالات، جستارها و داستان‌های بی‌شماری از خود به یادگار گذاشته است که «دستاوردهای حیرت‌انگیز برای زنی که از بیماری روانی رنج می‌برد» به عنوان دفتر خاطرات مفصلی از وی از این جمله است.

جان لیمن، نویسنده زندگینامه ویرجینیا وولف، شاعر، منتقد، زندگینامه‌نویس و سردبیر برجسته انگلیسی، سال‌های بسیاری با انتشارات هوگارت همکاری داشت، یعنی همان مؤسسه نشری که لنرد و ویرجینیا وولف در سال 1917 بنیان گذاشته بودند. کتاب ویرجینیا وولف را لیمن همچون زندگینامه‌ای انتقادی نگاشته است و می‌توان آن را سرگذشت مصور و منحصر به فردی از زندگی ویرجینیا وولف، حلقه بلومزبری و دنیایی که ویرجینیا وولف در آن می‌زیست در نظر گرفت.

ویرجینیا وولف نوشته جان لیمن با ترجمه احمد کسایی‌پور در شمارگان 2000 نسخه و قیمت 4000 تومان از سوی انتشارات هرمس منتشر شده است.