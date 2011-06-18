به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در مراسم اختتامیه سومین همایش ملی ایمنی‌زیستی و مهندسی ژنتیک و افتتاح رسمی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران تبریک فرا رسیدن میلاد مولی‌الموحدین علی(ع)، با تشکر ویژه از برگزاری این همایش بدیع توسط دانشگاه آزاد اسلامی، دانش و تکنولوژی جدید را از دستاوردهای ارزشمند بشریت دانست و گفت: امروز، شاخه‌های فراوان دانش ژنتیک و بیوتکنولوژی آن‌قدر سریع رشد و توسعه‌ یافته که برخی را نگران ساخته است.

رئیس هیأت امنا و مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه امروز در ایران زمینه‌های بسیار خوبی برای رشد و توسعه این دانش به وجود آمده است، گفت: در برنامه ۵ ساله آینده دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه‌ای به دانش‌های نوبنیاد و ‌های‌تک خواهیم داشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از اهداف مهم دانشگاه آزاد اسلامی را تبدیل دستاوردها و پژوهش‌های اساتید و دانشجویان به تولید ثروت و صنعت عنوان و تصریح کرد: قلمرو وسیع این مرکز بزرگ آموزش عالی و امکانات وسیع آن در کنار عزم و اراده پایان‌ناپذیر مدیران، مسئولان، هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد چشم‌اندازی روشن را برای آینده امکان‌پذیر کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزاری این همایش و افتتاح رسمی مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران را نقطه عطفی در دانش ژنتیک در کشور خواند و با تأکید بر لزوم گسترش همکاری های بین‌المللی میان مراکز علمی و تحقیقاتی ایران و سایر کشورها گفت: تبادل دانش و تجربه میان ۲۷ مرکز موجود و مرکز جدید در ایران می‌تواند مرکز جهانی بزرگی را شکل دهد به شرطی که روابط عمومی این مراکز به خوبی عمل کنند.

در ابتدای این مراسم دکتر قره‌یاضی رئیس انجمن ایمنی‌زیستی ایران و دبیر همایش گزارشی از برگزاری این هم‌اندیشی سه روزه و مباحث مطرح شده و نیز اهمیت این دانش بیان کرد و در ادامه دکتر اقبال چاودهاری به نمایندگی از رؤسای مراکز اطلاعات بیوتکنولوژی منطقه با تشکر از برگزاری این همایش مفید توسط دانشگاه آزاد اسلامی و تبریک پیوستن جمهوری اسلامی ایران به جمع مراکز بیوتکنولوژی، به اهمیت این دانش جدید در آینده پرداخت و گفت: ایران پس از انقلاب اسلامی بر لحاظ علم و تکنولوژی و همچنین گسترش آموزش عالی رشد بسیار خوبی را داشته که نمونه آن دانشگاه آزاد اسلامی و دستاوردهای آن است.

همچنین خانم دکتر آلدمیتا نائب رئیس انجمن بیوتکنولوژی فیلیپیین با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به دانش‌های جدید و نو، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی را از دانش‌های پیشرو جهان خواند و با تشکر از برگزاری همایش سه روزه در ایران زمینه‌های رشد این دانش جدید در ایران را بسیار خوب و مساعد توصیف کرد.

در پایان این مراسم قرارداد همکاری مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران و سرویس بین‌المللی دسترسی و استفاده از بیوتکنولوژی در حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به امضای طرفین رسید.