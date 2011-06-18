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۲۸ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۳۱

12 مصوبه دستاورد جلسه ساماندهی طرح مرادآب

کرج - خبرگزاری مهر: در اولین جلسه طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج در سال 90 موضوعاتی در قالب 12 بند به تصویب هیئت امنای این طرح رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر شنبه در اولین جلسه طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج در سال جدید که با حضور مهدی ایران نژاد فرماندار کرج، فاطمه آجرلو نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، موضوعاتی در قالب 12 بند به تصویب رسید.

در این جلسه در اختیار قراردادن زمین برای ساخت حوزه علمیه حضرت امام رضا(ع) در کیانمهر، اختصاص زمین به قهرمانان مدال آور شهرستان کرج، واگذاری زمین در بهارستان جهت ساخت سالن ورزشی، حل مشکل زمین ورزشگاه تیم شاهین و واگذاری دوهزار متر زمین جهت ساخت دبیرستان غیرانتفاعی در کیانمهر به تصویب رسید.
 
در جلسه بعدی ساماندهی تپه مرادآب کرج مصوبات این جلسه پیگیری و سایر مسائل آن نیز بررسی می شود.
 

 
کد مطلب 1338187

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