به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رجبی با بیان اینکه تا پیش از این برنامه درسی هر سال یا هر سال نیمسال تحصیلی به تفکیک از سوی معاونت آموزش حوزه‌ های علمیه خواهران به مدارس علمیه اعلام می‌شد، اظهار داشت: در این روش مدارس باید منتظر می‌ماندند تا برنامه از مرکز به آنها اعلام شود و منطبق با همان برنامه واحد عمل می‌کردند.



وی افزود: با تهیه برنامه جامع درسی، برنامه کامل درسی دوره عمومی سطح دو در اختیار مدارس علمیه قرار می‌گیرد و مدارس از مزیت این برنامه به عنوان یک برنامه شناور بهره می ‌برند تا در مواردی که طلاب، متقاضی تشکیل یک درس هستند یا امکان ارائه درس وجود ندارد، به دروس طلاب لطمه وارد نشود.



رجبی با اشاره به اینکه از این ثبت دروس در سامانه آموزش حوزه‌های علمیه خواهران نیز به مدارس علمیه واگذار خواهد شد، یادآور شد: امکان ثبت تنها برای دروسی وجود دارد که دارای استاد دارای مجوز هستند.



وی از اعلام و ابلاغ برنامه درسی نیمسال تحصیلی 90-91 حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و اظهار داشت: این برنامه به منظور هماهنگی با اساتید ارائه شده است و برنامه جامع درسی حوزه‌های علمیه خواهران حداکثر تا یک ماه آینده ارائه خواهد شد.



مدیر آموزش عمومی حوزه‌ های علمیه خواهران افزود: با توجه به اینکه تهیه دستورالعمل‌های مربوط به این امر نیازمند زمان بیشتری است، برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 90ـ91 به منظور هماهنگی با استادان از هم‌اکنون ابلاغ شده است.



وی گفت: به منظور عملیاتی شدن این برنامه، به زودی برنامه جامع درسی کل دوره با ذکر پیش‌ نیازها و به تفکیک ورودی، به همراه دستورالعمل‌های مربوطه به مدارس ارسال می‌شود و مدیران مدارس با توجه به امکانات مدارس علمیه،‌ از جمله تعداد کلاس‌های درس، اساتید دارای مجوز و سایر مولفه‌ها، حداکثر دروس قابل ارائه در هر نیمسال را در جدول زمان‌بندی مشخص برای انتخاب واحد در اختیار طلاب قرار می‌دهند تا طلاب با توجه به شرایط زندگی، استعداد و توانایی‌های فردی بتوانند واحدهای کمتر یا بیشتری را انتخاب کنند و شخصا طول مدت تحصیل و روزهای تحصیل در هفته را مدیریت کنند.