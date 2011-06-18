افزایش 50 درصدی قابلیت اطمینان تاسیسات انتقال گاز تکاب

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله بایبوردی، مدیر منطقه 8 انتقال گاز ایران گفت: سومین واحد توربوکمپرسوراین تاسیسات با همکاری کارشناسان اکراینی و پرسنل منطقه 8 در حداقل زمان ممکن نصب و راه اندازی شد و پس ازانجام تست های 72 ساعته مورد بهره برداری قرار گرفت.

بایبوردی افزود: با نصب و راه اندازی این واحد قابلیت اطمینان تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و در حال حاضر قابلیت انتقال گاز این تاسیسات در فصول سرد سال 50 میلیون متر مکعب است.

وی اظهارداشت: تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب دارای سه دستگاه توربوکمپرسور با توان کل 50 مگاوات و ظرفیت اسمی انتقال گاز بوده و در4 کیلومتری جنوب غربی شهر تکاب بر روی کیلومتر 86 خط لوله 40 اینچ تکاب - ابراهیم آباد واقع شده و به منظور تحت پوشش قراردادن استان های آذربایجانغربی و کردستان به بهره برداری رسیده است.

مدیر منطقه 8 تاکید کرد: با توجه به پراکندگی جغرافیایی و واقع شدن شهرهای تحت پوشش این تاسیسات در سرشاخه های مصرف، حصول اطمینان از کارآیی تاسیسات و تقویت فشارگاز مورد مصرف ضروری می کند.